Выбросы на крымском заводе: из Армянска эвакуируют детей с родителями

Приостановлена работа завода "Крымский титан" / perekop.ru

В аннексированном Крыму детей с мамами вывозят из Армянска в связи с загрязнением воздуха в городе.

Кроме того, принято решение о приостановке работы завода "Крымский титан", который стал причиной загрязнения воздуха, заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"23 августа в Армянске появился неприятный запах, местные жители жаловались на першение в горле, раздражение слизистой оболочки носа. С 23 числа соответствующими службами ежедневно производились контрольные замеры воздуха, воды и почвы", - пишет он в Facebook.

Аксенов добавил, что в ночь на вторник в связи с изменением погоды, с падением ночной температуры и, соответственно, с увеличением дневной, предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму.

По его словам, в предупредительных целях в школах и детсадах Армянска на две недели объявили каникулы. Он заверил, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет.

По данным пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, в Херсонской области пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма.

При этом в течение последней недели пограничники Херсонского отряда, на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода "Титан", а неподалеку от КПВВ "Чаплинка" военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе.

Пограничники сообщили о загрязнении органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Армянска жалуются на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.