В Крыму заговорили о возможности новых выбросов на химзаводе в Армянске

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В аннексированном Россией Крыму может произойти новый выброс из кислотного накопителя вблизи Армянска, заявил "глава" полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, повторный выброс может случится в случае, если в регионе установится жаркая погода, сообщает ТАСС.

"Мы гражданам сказали, что рецидив выброса может быть в случае... увеличения температуры. Но сухие участки, которые парят, активно засыпаются [нейтрализующим веществом]", — отметил Аксенов.

Ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с матерями начали эвакуировать из Армянска. Жители города называют проиходящее "настоящим адом".

Кроме того, из-за выбросов в Крыму произошло массовое отравление украинских пограничников.