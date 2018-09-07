Из-за выбросов в Крыму произошло массовое отравление украинских пограничников

7 сентября 2018, 13:54

37 человек отправили в госпиталь, закрыты несколько КПП.

Гордеев на встрече с жителями Херсонской области / ksza.ks.ua

Из-за изменения направления ветра 37 пограничников получили отравление разной и были госпитализированы, а также закрылись пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка".

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев вр время встречи с населением Каланчацкого района, на которой обсуждались последствия выбросов на заводе "Титановые инвестиции" в Армянске.

"По данным и информации работников завода из самого Армянска, очень большое количество работников на больничном. По самому Армянску большая концентрация сернистого ангидрита, большое количество жалоб среди жителей города", – цитирует чиновника Херсонщина за день.

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Гордеев также добавил, что большое количество жителей Крыма вывезли своих детей на материковую Украину.

При этом глава ОГА отметил, что до 6 сентября в Херсонской области не было зафиксировано ни одного случая ухудшения здоровья в связи с чрезвычайной ситуацией.

"Два дня работала бригада врачей, осмотрели они больше 800 человек. У 16 детей были схожие симптомы, но диагноз не подтвердился. Причин для паники в Херсонской области нет. Вчера изменился ветер и зацепил КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка". 37 пограничников получили отравление, 5 направлены в госпиталь в Одессу. С целью недопущения ситуации, и с учетом погоды – изменений ветра было принято решение о временном закрытии обоих КПВВ", – сообщил он.

Напомним, ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с матерями начали эвакуировать из Армянска. Жители города называют проиходящее "настоящим адом".

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Новость в спецтеме:Экологическая катастрофа в Армянске
Армянск Херсонская область Андрей Гордеев
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