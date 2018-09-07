В Крыму кислотой от выбросов заводе в Армянске пожгло виноградники, огороды и деревья - СМИ

Виноградник в Крыму / "Крым.Реалии

От выбросов ядовитых веществ в атмосферу заводов "Крымский титан" в городе Армянске, что в аннексированном Россией Крыме пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники.

Соответствующую информацию озвучил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров. "Сегодня с коллегой побывали в Армянске. Обстановка очень угнетающая. Хочется поскорее покинуть город. Улицы малолюдны, обильно усыпаны опавшими листьями деревьев", − цитирует его портал "Крым.Реалии".

По словам Джеппарова крайне сильно пострадали овощи и виноградники, листья которых массово оказались обожжены кислотными выбросами.

Напомним, ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с матерями начали эвакуировать из Армянска.

Позднее омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.

Далее жители Армянска рассказали журналистам, о том, что "в городе творится настоящий ад".