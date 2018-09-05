Денисова обратилась в ООН по поводу экологической катастрофы в оккупированном Крыму

Людмила Денисова постаралась обратить внимание ООН на ситуацию в Крыму / Корреспондент

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.

"Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для Европы", - заявила Денисова на своей странице в Facebook.

"Крымчане жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать. Фотографии, присланные крымчанами, впечатляют: умершие птицы, голые деревья, как кадры из фильма ужасов", - отметила омбудсмен.

"Оккупационные власти Крыма скрывают реальный уровень экологической опасности, что заставляет меня обратиться к международному сообществу, поскольку не могу остаться в стороне", - подчеркнула Денисова.

Читайте такжеРоссийские оккупанты принесли в Крым и Украину экологические катастрофы - Климкин"Поэтому срочно обратилась к Исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и регионального представителя Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", - отметила она.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.