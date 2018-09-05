В разведке назвали причину экологической проблемы в Крыму

В Крыму экологическая проблема возникла из-за военных России, сообщили в Минобороны / Reuters

В захваченном Российской Федерацией Крыму экологическая проблема возникла из-за того, что военные РФ во время стрельб попали в отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.

Российское командование пытается скрыть масштаб проблемы и избежать ответственности за ее возникновение путем распространения в СМИ ложных и искаженных сообщений, рассказал на брифинге спикер Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

"Военно-политическое руководство РФ требует постоянно наращивать боевые способности оккупационных войск, дислоцированных во временно оккупированном Крыму. В связи с этим, командиры частей и подразделений ВС РФ постоянно увеличивают интенсивность проведения занятий, тренировок и учений на территории оккупированного Крымского полуострова", — отметил он.Читайте такжеВредные выбросы несет из Армянска на материковую Украину: сколько времени понадобится на ликвидацию катастрофы

По словам Мотузяника, большинство районов для проведения мероприятий боевой подготовки используются российскими военными без согласия и предварительного информирования крымчан, которые непосредственно там проживают.

"В частности, 13-19 августа…, в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов", — добавил полковник.

"Вследствие попаданий снарядов указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма", — заявил он.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.