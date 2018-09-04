Российские оккупанты принесли в Крым и Украину экологические катастрофы - Климкин

Иллюстративное фото / "Дыши свободно"

Российская Федерация, оккупировав Крым, создает на украинских землях экологические катастрофы.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин.

"Сначала российские оккупанты принесли в Крым и на Донбасс человеческое горе, теперь - экологические катастрофы, которые уничтожают нашу землю", − написал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за химических выбросов на крымском заводе из Армянска массово эвакуировали людей.