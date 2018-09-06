"Тут настоящий ад": жители Армянска рассказали о ситуации в городе

4 сентября 2018 года оккупанты сообщили, что в Армянске зафиксировано превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере; в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста.

"Чиновники" оккупантов всячески избегают произносить слово "эвакуация" и уверяют, что химические выбросы, якобы, совершенно не опасны для здоровья. Также власти пообещали остановить работу содового завода "Крымский титан", который сегодня считают виновником кислотных выбросов; при этом сами жители Армянска утверждают, что ситуация в городе намного сложнее, чем заявляют чиновники, и называют ее "настоящим адом", сообщает "5 канал" со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

Как пишет издание, к вывозу из Армянска в санатории оккупированного полуострова планируется 2,2 тысячи школьников из 2600 - родители еще 400 отказались от централизованного вывоза и собираются самостоятельно покинуть город.

Эвакуация продолжалась и ночью - так, очевидица видела, как около 23:00 оккупированный город покинуло четыре автобуса с учениками одной из местных школ.

Другая жительница Армянска рассказала, что условия перевозки детей были не самыми комфортными - детей вывозили в большой спешке, на сборы дали лишь час и требовали брать минимум вещей.

Жители Армянска, которые по каким-то причинам остаются в городе, продолжают дышать кислотными выбросами. Они вынуждены прибегать к различным способам защиты, которых не хватает: сообщается о дефиците защитных масок и марлевых повязок.

Читайте такжеВ Крыму из-за химических выбросов приостановили работу два КПВВКак сообщает крымскотатарское издание "Авдет", город становится похожим на хзону отчуждения - тем не менее, власть не спешит вводить в нем чрезвычайное положение.

"В городе паника: первое время родители детей не понимали, куда намерены вывозить детей", - пишет газета.

По ее данным, детям и их родителям приходилось ждать своей очереди на эвакуацию до четырех часов.

"Автобусов не хватало, приходилось ждать, пока вернутся те, выехавших первым рейсом", - пишет издание.

Сообщается, что город резко опустел.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.