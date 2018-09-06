Порошенко поручил Гройсману подготовить срочную эвакуацию детей из Крыма

Порошенко заявил, что детей нужно эвакуировать на украинскую территорию / Униан

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен озаботиться немедленным вывозом детей из пострадавшего от химических выбросов Армянска, соответствующее поручение глава государства дал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Порошенко отметил, что дети, проживающие в городе Армянске на севере Крыма, должны чувствовать, что Украина о них заботится, передает "112 Украина".

"Нашим областным администрациям я прошу донести, чтобы соответствующие приглашения были организованы, пограничной службе — обеспечить упрощенный порядок пересечения границ для организованных детских групп. Они должны чувствовать заботу украинского государства за каждого, кто оказался на оккупированной территории, независимо от того, это оккупированная территория украинского Крыма или оккупированная территория украинского Донбасса", - добавил Порошенко.

Читайте такжеВ Крыму из-за химических выбросов приостановили работу два КПВВ"Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину, происходит на оккупированной территории, знать ее причины. Тем более что, по версии надежных источников, которые я имею в своем распоряжении, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов", — сказал президент Украины.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.