В Крыму из-за химических выбросов приостановили работу два КПВВ

Некоторое время через Каланчак и Чаплинку проезда не будет / УНИАН

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", расположенные на административной границе с оккупированным Россией Крымом, на время приостановят свою работу из-за тяжелой экологической ситуации на севере полуострова.

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих возле админграницы и следуют через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", - сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

До улучшения экологической обстановки пересечь админграницу с Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар" - он остается работать в штатном режиме.

"Во временно закрытых контрольных пунктах пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных средств будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости", - уточнил Слободян.

Граждан Украины с полуострова, которые будут стремиться спастись от экологического бедствия на материковой Украине, будут оформлять в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.