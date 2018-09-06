"Погорели словно от ожогов": жители Херсонщины пожаловались, что зараза из Крыма добралась и до них

Как живется жителям Херсонщины из-за выбросов "Титана" / Reuters

В Херсонской области жители поселков Бабеновка, Александровка и Гавриловка начали жаловаться на плохое самочувствие из-за выбросов крымского завода "Титан".

Ухудшилась и экологическая ситуация на этой территории, сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявления местных жителей.

Люди здесь начали страдать от тошноты, головной боли, слабости и жжения в горле, им трудно дышать.

"При этом растения в этом районе испортились, погорели словно от ожогов. Люди, которые съедали с огородов или с деревьев какие-то овощи или фрукты, очень себя плохо чувствовали, поднималась температура", — рассказал местный житель Владимир Гришко.

На поверхностях автомобилей и подоконниках жители стали замечать жирные пятна, а оброненные на улице копейки заржавели за пару ночей.

По словам Гришко, два дня назад к ним приезжали медики, чтобы осмотреть в школах и детских садах детей – но только визуально: ни кровь на анализ, ни какие-либо другие известные анализы ни у кого не брали.

По словам другой жительницы Александровки Веры Николаевны, жители жалуются на недостаток информации – как о профилактике загрязнения, так и об общем положении дел от местных властей.

"У меня дома подоконник красный, все железные палки заржавели, листья на деревьях засохли. Мы дезориентированы, не знаем, как поступать в такой ситуации", — рассказала она.

Напомним, на Херсонщине 15 детей попали в больницу из-за выбросов на заводе в Крыму. Детей госпитализировали с подозрением на отравление.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.