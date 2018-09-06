"Погорели словно от ожогов": жители Херсонщины пожаловались, что зараза из Крыма добралась и до них

6 сентября 2018, 18:44

По словам местных жителей, детей осматривали медики – но только визуально.

Крымский титан
Как живется жителям Херсонщины из-за выбросов "Титана" / Reuters

В Херсонской области жители поселков Бабеновка, Александровка и Гавриловка начали жаловаться на плохое самочувствие из-за выбросов крымского завода "Титан".

Ухудшилась и экологическая ситуация на этой территории, сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявления местных жителей.

Люди здесь начали страдать от тошноты, головной боли, слабости и жжения в горле, им трудно дышать.

"При этом растения в этом районе испортились, погорели словно от ожогов. Люди, которые съедали с огородов или с деревьев какие-то овощи или фрукты, очень себя плохо чувствовали, поднималась температура", — рассказал местный житель Владимир Гришко.

На поверхностях автомобилей и подоконниках жители стали замечать жирные пятна, а оброненные на улице копейки заржавели за пару ночей.

По словам Гришко, два дня назад к ним приезжали медики, чтобы осмотреть в школах и детских садах детей – но только визуально: ни кровь на анализ, ни какие-либо другие известные анализы ни у кого не брали.

По словам другой жительницы Александровки Веры Николаевны, жители жалуются на недостаток информации – как о профилактике загрязнения, так и об общем положении дел от местных властей.

"У меня дома подоконник красный, все железные палки заржавели, листья на деревьях засохли. Мы дезориентированы, не знаем, как поступать в такой ситуации", — рассказала она.

Напомним, на Херсонщине 15 детей попали в больницу из-за выбросов на заводе в Крыму. Детей госпитализировали с подозрением на отравление.

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях. 

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
титан Армянск экологическая катастрофа Херсонская область выбросы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:07
Стали известны цены на последние айфоны-2018: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XC
19:55
СНБО утвердил параметры оборонного бюджета на 2019 год
19:30
На Волыни во время урока умерла первоклассница
19:02
Дело Скрипалей: ФРГ, Франция, США и Канада поддержали обвинения Британии против Путина и Ко Видео
18:59
В России рубль обвалился до рекордных значений
18:44
"Погорели словно от ожогов": жители Херсонщины пожаловались, что зараза из Крыма добралась и до них Видео
18:39
Томос необратим, но Кремль оказывает мощное сопротивление - АП
17:59
Обвал моста в Генуе: в списке подозреваемых - не менее 20 человек
17:42
"А Притулу зачем раздела?": Леся Никитюк рассмешила фанатов забавным фото
17:39
"Виноват Путин": Британия рассказала о доказательствах по делу Скрипалей, которые представит в Совбезе ООН Видео
17:37
Депутаты отменили мораторий на экспорт леса-кругляка
17:31
В Киеве произошел пожар около супермаркета "Эпицентр" на Окружной Видео
17:11
"Какая тоненькая и стройная": Анастасия Волочкова вызвала восхищение новым фото
17:07
Названа дата всемирных перебоев с доступом ко всем сайтам в Интернете
17:06
Воевавший на стороне "ДНР" россиянин "под запись" рассказал о мародерстве, расстрелах безоружных и конфликтах Видео
16:31
В НБУ прозрачно намекнули на повышение цен на газ для населения уже в этом году
16:30
Порошенко позвал нардепов от "БПП" неформально встретиться в ресторане
16:27
Стала известна причина смерти солистки The Cranberries Долорес ОʼРиордан
16:11
Три удара ножом в область сердца: стали известны подробности нападения на геев в центре Киева Фото Видео
15:34
В Раде хотят сохранить современное рабство, обрекая людей на бедность мнение
15:27
Ярмоленко попал в топ худших новичков английского чемпионата
15:11
Менеджер Сердючки обьяснил, почему артист выступил в России Видео
15:02
Украина вышла в лидеры списка самых больных наций
14:47
Четыре причины, почему гривна будет падать мнение
14:41
В Украине начали монетизировать субсидии на газ и свет: условия получения
14:26
"Бог покарает тебя": болезнь Кобзона связали с проклятием его первой жены
14:23
"Думали, мы друг друга пере**ашим". Вдова Захарченко "покрасовалась" перед камерами и пригрозила местью Видео
14:10
Нина Русланова срочно госпитализирована
14:00
Чат із екс-міністром освіти і науки України Сергієм Квітом
13:56
Трампа заставили рассмотреть вопрос об освобождении Сенцова Видео
13:54
С глубоким декольте и в масле: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в купальнике
13:30
Кто останется в Украине через 10 лет? мнение
13:20
"Слава Украине". В Раде большинство проголосовало за новое воинское приветствие для ВСУ
13:04
Урон от автокефалии Путин не сможет починить танками - Bloomberg
12:41
Чехия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, котировки букмекеров
12:38
"Обман зрения, или беременна?": Тина Кароль заинтриговала фанатов фото с рукой на животе
12:32
Крушение самого дорогого вертолета в Украине: стали известны подробности авиакатастрофы на Трухановом острове Фото Видео
12:12
Новые потери ВСУ и обстрелы жилых домов: что известно об очередном обострении на Донбассе Видео
12:11
Новый имидж, поцелуи и розы: Олег Винник представил новое lyric-видео Видео
12:08
Супрун прокомментировала миф о полезности кактусов возле компьютеров
12:06
В Киеве из-за стройки может вспыхнуть дипломатический скандал - СМИ
11:46
Netflix выпустил тизер сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси Видео
11:45
Порошенко закосил под Хрущева мнение
11:43
От Финляндии до Патагонии: нардепы рассказали, сколько потратили на летний отдых Видео
11:36
Девушка дня Instagram: модель, которая взорвала сеть аппетитными формами, Эллисон Паркер Фото
11:29
В Крыму в магазине "засекли" продаваемые конфеты Roshen с липецкой фабрики: опубликованы фото
11:15
Вместо проигравшего Украину Кирилла РПЦ возглавит более нетерпимый идеолог - эксперт
11:10
"Все подстава и фейк". Журналист "разложил по полочкам" фейк о задержании убийц боевика Моторолы Видео
10:59
Ликвидация Захарченко: Тука спрогнозировал разборки среди боевиков ОРДЛО Видео
10:31
Скандальная певица Юлия Самойлова решила эмигрировать из России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять