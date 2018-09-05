Вредные выбросы несет из Армянска на материковую Украину: сколько времени понадобится на ликвидацию катастрофы

Облако несет вредные выбросы из крымского Армянска на Херсонщину / Скриншот с видео

Ликвидировать экологическую катастрофу в крымском Армянске за пару недель не удастся – хотя именно на этот срок эвакуировали детей из городка.

К слову, на сборы детям дали всего час, пишет "Крым.Реалии".

"После пятого урока их отправили домой готовится к отъезду. На сборы дали час. А потом где-то два часа они ждали автобус у школы… Что, нельзя заранее было подготовиться к этой эвакуации, ведь о выбросе все знали еще 24 августа?" – рассказала пожаловалась одна из жительниц Армянска Галина.

Напомним, на металлических конструкциях в Армянске, на листьях деревьев и крышах домов образовался странный маслянистый налет желтоватого цвета. Он возникает из-за повышенной концентрации сернистого ангидрида. Все дело в испарениях, поднимающихся в атмосферу из кислотонакопителя на "Титане".

Читайте такжеРоссийские оккупанты принесли в Крым и Украину экологические катастрофы - КлимкинКак уточняет Telegram-канал Mash, режим ЧС так называемые "власти" Крыма вводить в Армянске не стали. Просто продлили каникулы на две недели.

Но "две недели" – это, на самом деле, не все. Специалисты рассчитали: чтобы прекратить испарения из кислотонакопителя, туда нужно сбросить порядка 30 миллионов кубометров воды.

"Только вот проблема – воду собираются забирать из Каркинитского залива и не более чем по 60 тысяч кубометров в сутки.

А это – 7 месяцев работы, и то – если вода подойдет.

При высоком содержании определенных веществ в воде может начаться реакция с кислотой, и ситуация только усугубится", – предупреждает Telegram-канал.

При этом из-за ветра, дующегося в сторону материковой Украины, последствия выброса на "Титане" ощутили уже и жители Херсонской области.