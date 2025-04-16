Почему нельзя говорить "моє день народження": учитель объяснила распространенную ошибку

На самом деле это словосочетание неправильно употреблять таким образом.

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Почему нельзя говорить "моє день народження"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "моє день народження"

Какой ошибки стоит избегать

Нередко можно услышать, когда кто-то, рассказывая о дне рождения, говорит "скоро буде моє день народження". Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

О том, какой ошибки стоит избегать, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

Она отметила, что в этом сочетании слов главное слово "день", поэтому нужно говорить "був день народження" (а не "було день народження"), "мій день народження" (а не "моє").

"В сочетании слов "день народження" главное слово "день" мужского рода, а не "народження" среднего. Поэтому давайте говорить правильно: "у мене був день народження, "мій день народження пройшов без мордобою", - пояснила учитель.

Почему нельзя говорить "моє день народження":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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