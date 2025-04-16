Тест на IQ: какая кошка первой добежит до миски с едой

Головоломки — это отличное средство для проверки критического мышления и навыков решения проблем. Регулярное решение этих задач может повысить интеллект и улучшить концентрацию.
Ранее Главред предлагал пройти хитрый пазл на внимательность: нужно найти кошку в стае летучих мышей за 5 секунд.
В сегодняшней головоломке задача состоит в том, что нужно определить, какой кот первым добежит до миски.
Только те, у кого отличная наблюдательность и интеллект, могут решить головоломку за 11 секунд.
Если вы готовы еще раз проверить свои способности, то попробуйте решить сложную головоломку - найдите иголку в стоге сена за 5 секунд.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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