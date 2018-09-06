Выбросы на заводе в Крыму: на Херсонщине 15 детей попали в больницу

На заводе "Крымский титан" произошли химические выбросы / Reuters

В Херсонской области 15 детей попали в больницу в результате отравления из-за выбросов с расположенного в Крыму завода "Крымский титан".

Детей госпитализировали с подозрением на отравление, у всех – одинаковые симптомы, говорится в сюжете ТСН.

В материале подчеркивается, что на админграницу с Крымом уже выехала областная и министерская комиссия из Киева, проводится исследования проб воздуха, почвы и воды на содержание серной кислоты с "Титана".

Отмечается, что из-за выбросов на предприятии уже вторую неделю страдают жители Армянска в Крыму. Там люди массово обращаются к врачам с жалобами на жжение в глазах, носоглотке, тошноту. Авто, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной и серо-зеленым налетом.

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Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с мамами вывозили из Армянска.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в учреждения Организации Объединенных Наций с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму.