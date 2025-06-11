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"Кто-то очень ненавидит его": жена Лесика подтвердила отравление музыканта

Анна Подгорная
11 июня 2025, 00:11
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Ирина Турко высказала свои предположения о виновнике.
Лесик Турко
Лесик Турко отравление - жена Лесика рассказала о расследовании / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

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  • Что думает жена артиста о покушении

Украинский музыкант, автор проекта ЛесикСам и бывший участник группы Dzidzio Лесик (Олег) Турко в декабре 2024 года перенес остановку сердца. Полгода спустя, в июне 2025-го, стало известно, что у артиста развился стеноз аортального клапана. Сперва эти события связывали с другой операцией на сердце, которую ему сделали в мае 2024-го.

Однако близкие Турко утверждают: первая операция была проведена безупречно, Лесик быстро восстанавливался, а остановка сердца и стеноз - результат отравления музыканта. Это подтвердила его жена, Ирина Турко, в беседе со Славой Деминым.

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Она сообщила, что в организме мужа были обнаружены токсичные вещества. Ирина обращалась с полицию с заявлением о покушении на жизнь Лесика, однако дело быстро закрыли.

"Нам сказали, что в организме обнаружили токсичные вещества, кардиальной причины остановки кровообращения нет. То есть нет тромбов, обрывов, кровоизлияний ни в голове, ни в сердце. Мы обратились в полицию сначала неофициально, потому что мы еще не знали, о чем идет речь и никто ничего не спутал, пока не узнали, что количество тех веществ было несовместимо и губительно. Когда мы обратились с официальным заявлением, то нам начали передавать, что недостаточная доказательная база. Я писала заявление, что подозреваю покушение на жизнь. С адвокатом писала, что суицидальных настроений не было. Они мне отказали. Мы подали в суд на бездействие полиции, но судья тоже отказал. Дело закрыли", - рассказала Турко.

Слава Демин, Ирина Турко
Лесик Турко отравление - жена Лесика рассказала о расследовании / Скриншот YouTube

Мотив отравления и личность вероятного преступника остаются неизвестными. Жена Лесика предполагает, что это могло быть преступление на почве ненависти: "У меня есть только одно мнение, что это личностно. Не за состояние, не за конкуренцию. Это что-то очень личностное, какая-то личностная ненависть к Лесику. Кто-то очень ненавидит его".

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Кто такой Лесик?

Лесик — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.

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