Гривня, евро, доллар: в чем лучше хранить сбережения

Вы узнаете:
- Стоит ли хранить деньги "под матрасом"
- Какое самое выгодное вложение денегво время войны
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак дал совет украинцам, в чем лучше хранить сбережения – в гривне, евро, долларе или покупать землю или недвижимость.
По словам специалиста, "сбережения точно не стоит держать под подушкой или матрасом", поскольку из-за инфляции теряется стоимость этих денег.
"Все зависит от объема ваших сбережений. Если он значительный, то сейчас лучшее время покупать недвижимость и землю. Для недвижимости нужны большие суммы, для земельных участков на 5-6 соток – меньшие", - сказал Новак в интервью Главреду.
Эксперт объяснил, что война в экономическом мире является форс-мажором самого высокого уровня. Во время войны в любой стране стоимость всех активов является минимальной.
"Недвижимость жилая, недвижимость промышленная, складские помещения, земельные участки различного назначения – все это сейчас в Украине имеет минимальную цену. Если вы купите какую-то недвижимость по такой цене, то, даже ничего не делая на этих объектах, после войны все равно они будут стоить дороже, причем их стоимость будет расти достаточно динамично", - объяснил он.
Если финансовых возможностей для покупки недвижимости нет, значит, имеющиеся сбережения надо держать в банковской системе.
"Рекомендую делить общую сумму на три примерно равные части: гривня, доллар и евро. В гривнах вы будете иметь самые высокие проценты, а твердые валюты (доллар или евро) защитят вас от возможной девальвации гривни. Таким образом, вы минимизируете риски и ничего не проиграете при любом развитии курса гривни", - резюмировал Новак.
Смотрите видео - Интервью экономиста Андрея Новака Главреду:
Как ранее сообщал Главред, в Нацбанке предположили, что в рамках вступления в ЕС в Украине может измениться основная валюта. О преимуществах и недостатках перехода с гривни на евро читайте в материале: Украина может перейти с гривны на евро: названы плюсы и минусы для украинцев.
Напомним, с июня 2025 года в Украине уменьшают лимит на денежные переводы между физлицами со 150 до 100 тысяч гривен. Ограничение касается переводов между гражданами - по карте, телефону или IBAN, но не затрагивает оплату товаров, услуг, коммунальные платежи, снятие наличных, операции между собственными счетами и инвестиции.
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Кто такой Андрей Новак
Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.
В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.
В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.
В 2011 году был избран проректором Европейского университета.
29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.
6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.
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