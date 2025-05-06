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"Тяжелая битва началась": россияне уже штурмуют украинский город

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2025, 00:03
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Российские оккупанты пытаются зайти в Константиновку, враг начал обходить город с запада.
ВСУ
Началась битва за Константиновку / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские оккупанты пытались лоб в лоб штурмовать Константиновку со стороны Торецка, однако этот план провалился благодаря действиям украинских защитников. После этого враг начал смещать акценты. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Теперь россияне пытаются обходить Константиновку с запада.

"Уже 9 месяцев успехи противника со стороны Торецка и Нью-Йорка прям очень ничтожные, учитывая потраченные силы и средства, поэтому поджимают на других участках в районе Александрополя и Новооленевки", - отметил лейтенант ВСУ.

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Он добавил, что в некоторых местах российская пехота смогла дойти до трассы Покровск - Константиновка.

"В целом впереди нас ждет тяжелая битва за Констаху (Константиновку - Главред), которая уже фактически началась", - акцентировал лейтенант ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что бои в Курской области продолжаются 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

Как писал Главред, россияне активизировались на Лиманском направлении, где количество боевых столкновений больше, чем на других участках фронта, кроме Покровского направления. По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, противник работает над переброской на Лиманское направление дополнительных войск, в том числе за реку Жеребец. Тем самым оккупанты создают угрозу для ВСУ.

Кроме того, в американском Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись в районе Торецка. В то же время российские оккупанты имеют определенное продвижение на этом же направлении и под Купянском.

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