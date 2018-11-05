Хуг всегда поддерживал российскую сторону - Кириленко

Вячеслав Кириленко считает, что Хуг все время поддерживал точку зрения РФ / job-sbu.org

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко обвинил экс-заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии в Украине Александра Хуга в том, что тот во время своего нахождения на посту постоянно поддерживал Россию.

"Если Александр Хуг, как заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не считает Россию агрессором, значит, он стоял все время на российской точке зрения о "внутреннем конфликте в Украине", - написал он.

В целом сама позиция Хуга, отметил Кириленко, является "абсурдной".

"Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они видели, а российскую агрессию не признают?", - возмутился он.

Напомним, ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сделал возмутительное заявление о том, что миссия не нашла доказательств присутствия российских войск на востоке Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко прокомментировала "возмутительное заявление" первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.