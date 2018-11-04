Хуг отказался считать Россию агрессором - СМИ

Александр Хуг сделал новое возмутительное заявление / Reuters

Бывший первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг отказался считать Россию агрессором.

"Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они приняли на себя обязательства", - сказал Хуг в интервью ТСН. Тиждень, отвечая на вопрос, считает ли он Россию агрессором.

При этом он заявил, что факты нельзя опровергнуть.

"Факты, подтверждены снимками, на которых изображены колонны, под покровом ночи въезжают в Украину и выезжают из нее, колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны. На неподконтрольных правительству районах мы разговаривали с людьми, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в том числе 16-й воздушно-десантной бригады России", - сказал Хуг.

По его словам, лица о которых он упомянул, входили именно в состав 16-й воздушно-десантной бригады РФ.

"Мы встречались с ними в неподконтрольных правительству районах. Они открыто с нами общались, и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленными, которых задержали Вооруженные Силы Украины. И они сказали то же: они входят в подразделения, которое на ротационной основе воюет в Украине", - отметил Хуг.

Напомним, ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сделал возмутительное заявление о том, что миссия не нашла доказательств присутствия российских войск на востоке Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко прокомментировала "возмутительное заявление" первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.