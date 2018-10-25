Видели, но не увидели: СММ ОБСЕ сделала возмутительное заявление по Донбассу

СММ сочла вме предоставленные ей доказательства присутствия ВС РФ на Донбассе несущественными.
Мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что не увидела на востоке Украины присутствия российских войск.
"Мы не увидели прямых доказательств российского вмешательства. Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину грунтовыми путями посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", - заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Foreign Policy в ответ вопрос о вмешательстве России в события на востоке Украины
Единственное, что по словам Хуга удалось сделать - зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.
"Мы видели особые виды оружия, которые в деталях описали, включая военным электронным вооружением. Также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине", - сказал Хуг.
Читайте такжеВ ОБСЕ назвали причину продолжения насилия на ДонбассеНасчет людей в форме российских вооруженных сил и с такими же опознавательными знаками Хуг заявил, что "такую форму можно купить везде".
"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании, России и других стран", - отметил Хуг.
Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.