Видели, но не увидели: СММ ОБСЕ сделала возмутительное заявление по Донбассу

Александр Хуг по сути признал, что СММ ОБСЕ не верит Украине / Reuters

Мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что не увидела на востоке Украины присутствия российских войск.

"Мы не увидели прямых доказательств российского вмешательства. Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину грунтовыми путями посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", - заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Foreign Policy в ответ вопрос о вмешательстве России в события на востоке Украины

Единственное, что по словам Хуга удалось сделать - зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые в деталях описали, включая военным электронным вооружением. Также говорили с взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине", - сказал Хуг.

Читайте такжеВ ОБСЕ назвали причину продолжения насилия на ДонбассеНасчет людей в форме российских вооруженных сил и с такими же опознавательными знаками Хуг заявил, что "такую форму можно купить везде".

"Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании, России и других стран", - отметил Хуг.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.