Порошенко объяснил, почему Кремль боится появления миротворцев на Донбассе

Кремль боится, что на захваченной части Донбасса миротворцы увидят военных и технику РФ, полагает Петр Порошенко / Reuters

Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.

Власти РФ также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, рассказал президент Петр Порошенко, выступая на мероприятии в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации, говорится на сайте лидера страны.

"Я уверен, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа", — отметил глава государства.

По его словам, развертывание такой операции с полноценным мандатом ООН могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские соглашения. Порошенко подчеркнул, что РФ выступает против миротворцев, поскольку боится.

"Он (Кремль — Ред.) боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс", — добавил президент.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.