Порошенко объяснил, почему Кремль боится появления миротворцев на Донбассе

26 сентября 2018, 07:40

Президент считает, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа.

По словам Петра Порошенко, Кремль боится, что на захваченной части Донбасса миротворцы увидят военных и технику РФ
Кремль боится, что на захваченной части Донбасса миротворцы увидят военных и технику РФ, полагает Петр Порошенко / Reuters

Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.

Власти РФ также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, рассказал президент Петр Порошенко, выступая на мероприятии в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации, говорится на сайте лидера страны.

"Я уверен, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа", — отметил глава государства.

По его словам, развертывание такой операции с полноценным мандатом ООН могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские соглашения. Порошенко подчеркнул, что РФ выступает против миротворцев, поскольку боится. 

"Он (Кремль — Ред.) боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс", — добавил президент.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

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