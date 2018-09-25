Украина достигла компромисса с Россией по миротворцам на Донбассе

Миротворцы ООН / Reuters

Киев достиг предварительного компромисса с Москвой по введению миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе.

Об этом заявил представитель украинской стороны в подгруппе по вопросам безопасности на Донбассе Евгений Марчук.

"Россия за то, чтобы не было НАТО, а мы - чтобы не было стран ОДКБ*. В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный", - цитирует Марчука РИА Новости.

Он отметил, что даже если на текущей сессии Генассамблеи ООН примут решение о введении миротворцев на Донбасс, то они все равно прибудут туда не раньше чем через 10 месяцев.

*Страны ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) - Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что своих миротворцев на Донбасс готовы отправить Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.

"На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", - сказал он.