Волкер назвал страны, которые готовы направить миротворцев в Украину

Волкер отметил, что в основном готовы направить своих военных западные страны / УНИАН

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, какие страны готовы направить своих военных на восток Украины в рамках миротворческой миссии Объединенных сил.

"Что касается стран, ряд государств уже заявили, что они будут готовы внести свой вклад. Об этом заявили Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция. На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", – отметил он в интервью "Эхо Москвы".

При этом, дипломат подтвердил, что миротворческие силы на Донбассе должны будут действовать с мандатом ООН.

Читайте такжеСМИ опубликовали отброшенный Россией миротворческий план по Донбассу"То, как это будет организовано, подлежит обсуждению. То, как будут развернуты миротворцы, на каком этапе, подлежит обсуждению, но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания это должны быть подлинные миротворческие силы, контролирующие ситуацию в области безопасности", – подчеркнул Волкер.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.