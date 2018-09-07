СМИ опубликовали отброшенный Россией миротворческий план по Донбассу

Россия не соглашается пускать "голубых касок" на контролируемую террористами территорию / colonelcassad.livejournal.com

Россия отвергла совместный план Киева и Вашингтона по миротворцам на Донбассе.

Некоторые детали плана опубликовало издание Liga.net.

Издание информирует, что не так давно в Москву на встречу с руководством РФ ездил Курт Волкер; спецпредставитель США привез Кремлю план, который, по сути, является дорожной картой к минским соглашениям.

Что содержалось в этом плане?

- одна из ключевых деталей плана – миротворцы должны быть приобщены к разведению сторон, но так, чтобы уже на первом этапе начался международный контроль за российско-украинской границей у Станицы Луганской и Новоазовска;

- миротворцы должны появиться на линии разграничения;

- затем они заходят в малонаселенные районы;

- после этого – миротворцы заходят в Донецк и Луганск.

"Как только силы разведены, огонь прекращен, заложники освобождены, есть международный контроль на оккупированной границе и ситуация стабилизировалась – начинается запуск минских соглашений. Все детали плана украинские политики и дипломаты не раскрывают. Но он был согласован с союзниками, и Курт Волкер повез его в Москву... Там (в Москве) сказали, что это "разрыв мозга", а Курта Волкера вообще надо заменить кем-то другим", - заявил изданию один из украинских дипломатов.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.