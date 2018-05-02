В Кабмине назвали страны, которые готовы дать денег на миротворческую миссию ООН на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на Донбассе готовы финансировать США и Франция.

Германия готова рассмотреть возможность финансирования миссии, рассказал член Кабмина в эфире "5 канала".

"На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать…", — отметил он.

По словам чиновника, у нашей страны "есть самое главное" — расчеты и соглашение о донорах операции. "То есть фактически нужно найти войска, вооружение.... Сегодня у нас есть десятки стран, условно говоря, (которые — Ред.) зарабатывают на миротворческих миссиях, именно посылая свои войска", — добавил замминистра.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.