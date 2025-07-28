Доллар летит вверх, а евро внезапно ушел в пике - свежие курсы валют

Доллар продолжает свой небольшой, но стабильный рост, а евро, наоборот, теряет позиции.

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Доллар подорожал, евро подешевел / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 29 июля

Сколько будет стоить евро

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на вторник, 29 июля. В то же время курс евро снизился. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс американского доллара к гривне на 29 июля установлен на уровне 41,80 грн/долл, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий день. Это уже второй день подряд, когда наблюдается незначительный, но стабильный рост курса американской валюты.

видео дня

В то же время по отношению к евро гривна продемонстрировала более ощутимое укрепление. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,70 грн/евро, что означает укрепление гривни на 28 копеек.

На межбанковском валютном рынке ситуация осталась стабильной. Курс покупки и продажи доллара держится в пределах 41,79-41,82 гривни за доллар, что соответствует уровню закрытия предыдущего торгового дня.

На наличном рынке также не произошло существенных изменений. Курс доллара сохранился на уровне 41,95 гривен, тогда как курс евро снизился до 49,35 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, с начала недели, 28 июля, официальный курс доллара в Украине вырос до 41,78 грн. Курс евро наоборот снизился до 48,98 грн.

Также в августе 2025 года курс валют в Украине будет оставаться относительно стабильным, прежде всего благодаря влиянию Нацбанка. По прогнозу эксперта Глобус Банка Тараса Лесового, курс доллара ожидается в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48,5-50 грн.

Как сообщал Главред, на этой неделе доллар будет колебаться в пределах 41,6-42 грн на межбанке, евро - 48,5-49,5 грн. Ожидать резких изменений не стоит.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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