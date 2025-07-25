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НБУ отпустил доллар, но евро ушло в пике: каким будет курс валют 28 июля

Анна Косик
25 июля 2025, 16:09
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Доллар и евро изменят свои позиции, согласно официальному курсу.
доллар, евро
Официальный курс валют на 28 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • На каком уровне останется доллар после выходных
  • Насколько "просядет" евро по официальному курсу

С начала следующей недели, 28 июля, официальный курс доллара в Украине несколько повысится, в то время как курс европейской валюты к гривне наоборот ослабит свои позиции.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины. Согласно им, в понедельник доллар повысится до показателя 41,7824 гривен, что на 0,0086 гривны больше, чем курс по состоянию на 25 июля.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

В то же время курс евро упадет на 0,1194 гривны и с началом новой недели официально составит 48,9815 гривен.

На межбанке по сравнению с закрытием предыдущего дня курс американской валюты повысился на 2 копейки до 41,79-41,82 гривен за доллар (купля-продажа).

А на наличном рынке обе валюты остались на прежнем уровне: курс доллара - 41,95 гривен, а курс евро - 49,40 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что до 27 июля курс доллара в Украине вряд ли пересечет черту в 42 гривны. Вероятнее всего, доллар будет торговаться в пределах 41,5-42,2 грн, а главный коридор стоимости евро будет в пределах 48,5-49,5 грн.

Ранее сообщалось, что ситуация на валютном рынке в августе текущего года будет во многом зависеть от нескольких основных факторов. Как и раньше, Национальный банк Украины будет оставаться основным игроком на рынке.

Накануне стало известно, что не все доллары и евро украинцы могут обменять в пунктах обмена валют. Некоторые купюры могут не принять из-за плохого состояния или внешнего вида, а в отдельных случаях банкноты даже конфискуют

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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