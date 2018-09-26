В ОБСЕ назвали причину продолжения насилия на Донбассе

На Донбассе насилие продолжается из-за того, что стороны конфликта находятся близко друг к другу, сообщил Александр Хуг / Reuters

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине Александр Хуг заявил, что на Донбассе насилие продолжается, в частности, из-за близкого расположения сторон конфликта.

Минские соглашения подразумевают отвод сил и вооружений, однако даже базовые пункты договоренностей в полной мере не выполняются, рассказал замглавы СММ ОБСЕ в интервью "Коммерсанту".

"Одна из причин продолжающегося насилия в том, что вооруженные силы Украины и вооруженные формирования (самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" — Ред.) по-прежнему слишком близко расположены друг к другу, как и их военная техника…", — отметил собеседник.

По его словам, также есть мнение, что основная причина может лежать в политической плоскости и не ограничиваться Украиной. "Как я уже говорил, я абсолютно убежден, что при наличии политической воли ситуацию можно было бы взять под контроль", — добавил Хуг.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.