"Позорное заявление": журналист пристыдил Хуга за слова о РФ на Донбассе

26 октября 2018, 22:29

Замглавы ОБСЕ напомнили о новейшем российском вооружении, беспилотниках, радиоперехвате переговоров и гибели коллеги.

Александр Хуг, ОБСЕ
Хуг видел российские войска на Донбассе, но к концу каденции начал это отрицать / УНИАН

Известный военный корреспондент, журналист телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко гневно прокомментировал слова заместителя миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, который заявил о российских военных на Донбассе: "Мы видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но такие куртки можно купить где угодно".

"Это должно было быть предпоследнее интервью Александра Хуга в должности заместителя главы миссии ОБСЕ. Последнее он собирался дать нам завтра на неподконтрольной территории. Но сегодня ночью сообщили, что встреча отменяется, и я увидел эту позорное заявление о том, что ОБСЕ не видит прямых признаков российского вмешательства", - написал Цаплиенко в Facebook.

Военные корреспондент, который не раз пересекался с представителями ОБСЕ в прифронтовой зоне уверяет, что свидетельства российского присутствия видели неоднократно, в том числе, и представители миссии.

"Господин Хуг, не являются ли для вас прямым признаком новейшие установки РЭБ, которые выпускаются исключительно в России и стоят только на вооружении в Федерации, и которые ваш "беспилотник" зафиксировал у Дебальцево три месяца назад? Или же ЗРК "Оса", которую ваш винтокрылый наблюдатель заметил уже на этой неделе? Не проводили ли ваши специалисты анализ взрывчатого вещества на разорванной машине, в которой погиб возле села Пришиб ваш коллега Джозеф Стоун? Не читали ли Вы после его гибели распечатки радиоперехвата переговоров тех, кого Вы не увидели?", - написал журналист.

Цаплиенко заявил, что виделся лично с Хугом на территории Донбасса множество раз и всегда верил в его искренность и желание добиться справедливости. Он подчеркнул, что вскоре замглавы ОБСЕ возвращается в уютную Швейцарию, где комфортно можно разместить "иностранные деньги". Журналист добавил, что Хуг не нашел следов российского присутствия на Донбассе, потому что это Россия, а не какая-нибудь африканская страна.

Как ранее сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко прокомментировала "возмутительное заявление" первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия ОБСЕ заявление присутствие дети Донбасса Александр Хуг Андрей Цаплиенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:27
Группа ТИК представила лирический клип с балериной
22:56
Гройсман озвучил окончательное решение о доставке пенсий Укрпочтой
22:29
"Позорное заявление": журналист пристыдил Хуга за слова о РФ на Донбассе
22:20
Возле Крымского моста в Керчи нашли мощную бомбу
22:02
В Одессе напали на известного учителя-видеоблогера
21:38
Лукашенко предпочел приехать в Украину на тракторе вместо танка
21:14
Родные Караченцова накануне смерти приготовили торт с фотографиями
21:04
Соратница Порошенко намекнула, что он - самое страшное последствие Евромайдана
20:43
"Я - украинка": в Польше появились плакаты с девушками-заробитчанами Фото
20:41
Порошенко заменил главного закарпатского СБУшника винницким
20:11
"Больно бьют по тому, кто ярче": Подкопаева дала оценку выступлениям Лорак в России
19:49
В Беларуси прокомментировали просьбу вице-премьера Украины не говорить по-русски
19:32
В США задержали подозреваемого по делу посылок с бомбами для топ-политиков
19:09
Сбитый над Донбассом украинский летчик рассказал, как сбежал от боевиков "ДНР"
18:50
Ощутимое потепление: синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
18:40
Советник Трампа жестко распек Россию
18:28
Наливайченко выиграл электронные выборы актуально
18:21
Глава УПЦ МП Онуфрий запустил собственное телешоу
18:05
"Это безумие": предстоятель УАПЦ сделал резкое заявление по объединительному собору Видео
17:59
СМИ опубликовали удаленный Кабмином документ о новых повышениях цены на газ
17:44
Приняли за террористов: ФСБшники обстреляли прибывших на место теракта в Керчи спецназовцев
17:28
В Украине членов делегации путинских "рыбаков" объявили персонами нон грата Видео
17:01
"Средневековые пытки": в украинских тюрьмах нашли жуткие инструменты Фото
16:58
Лукашенко заявил о готовности Беларуси вмешаться в конфликт на Донбассе
16:52
"Так эротично": Надежда Мейхер показала стройные ножки
16:20
"Моя мама живет в США": Коболев рассказал, куда перевел свою миллионную премию
16:18
"Х*й поймешь, что бормочет": Ольга Бузова нарвалась на критику из-за исполнения песни Видео
16:07
Назван самый криминальный город Украины
15:56
Самопиар по-президентски: что происходит с торжественно открытыми Порошенко объектами Видео
15:51
СМИ показали последнее видео с Караченцовым Видео
15:33
Муж Ани Лорак набил татуировку с именем дочери Видео
15:02
Бабченко оценил вероятность большой войны между Украиной и Россией Видео
14:33
Новый скандал с издевательствами в школе: учительница снимает с детей штаны и подсматривает в туалете Видео
14:25
Обнародовано завещание Сенцова
14:22
"После секса": Глюкоза в нижнем белье показала селфи с мужем из спальни
14:18
Приглашен Трампом. Стало известно, когда Путин может посетить Вашингтон Видео
14:11
Две трети украинцев не знают, что такое томос - опрос
14:09
Россия готовит военное вторжение под предлогом защиты русской церкви в Украине – Филарет Видео
13:54
Путин отреагировал на смерть Караченцова
13:50
Начался чат с политологом-международником Олегом Волошиным
13:44
Стала известна дата визита Меркель в Украину
13:42
Вице-премьер Украины призвал белорусов отказаться от русского языка
13:23
Явилась в Кремль без белья: Вера Брежнева удивила нарядом с откровенными вырезами
13:18
"Не было мук и боли": сын Караченцова рассказал о смерти знаменитого актера
13:09
Кличко рассказал о ремонте дорог в Киеве
12:57
Томос об автокефалии: у Филарета рассказали о новом названии УПЦ МП Видео
12:46
"Прощай, Коля!": звезды отреагировали на смерть Николая Караченцова Видео
12:44
Названо место похорон Николая Караченцова
12:40
Николай Караченцов: яркие роли и трагическая судьба знаменитого актера Видео
12:20
"Сиськи сдулись": Даша Астафьева поделилась снимками в ретро-образе Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять