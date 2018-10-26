"Позорное заявление": журналист пристыдил Хуга за слова о РФ на Донбассе

Хуг видел российские войска на Донбассе, но к концу каденции начал это отрицать / УНИАН

Известный военный корреспондент, журналист телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко гневно прокомментировал слова заместителя миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, который заявил о российских военных на Донбассе: "Мы видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но такие куртки можно купить где угодно".

"Это должно было быть предпоследнее интервью Александра Хуга в должности заместителя главы миссии ОБСЕ. Последнее он собирался дать нам завтра на неподконтрольной территории. Но сегодня ночью сообщили, что встреча отменяется, и я увидел эту позорное заявление о том, что ОБСЕ не видит прямых признаков российского вмешательства", - написал Цаплиенко в Facebook.

Военные корреспондент, который не раз пересекался с представителями ОБСЕ в прифронтовой зоне уверяет, что свидетельства российского присутствия видели неоднократно, в том числе, и представители миссии.

"Господин Хуг, не являются ли для вас прямым признаком новейшие установки РЭБ, которые выпускаются исключительно в России и стоят только на вооружении в Федерации, и которые ваш "беспилотник" зафиксировал у Дебальцево три месяца назад? Или же ЗРК "Оса", которую ваш винтокрылый наблюдатель заметил уже на этой неделе? Не проводили ли ваши специалисты анализ взрывчатого вещества на разорванной машине, в которой погиб возле села Пришиб ваш коллега Джозеф Стоун? Не читали ли Вы после его гибели распечатки радиоперехвата переговоров тех, кого Вы не увидели?", - написал журналист.

Цаплиенко заявил, что виделся лично с Хугом на территории Донбасса множество раз и всегда верил в его искренность и желание добиться справедливости. Он подчеркнул, что вскоре замглавы ОБСЕ возвращается в уютную Швейцарию, где комфортно можно разместить "иностранные деньги". Журналист добавил, что Хуг не нашел следов российского присутствия на Донбассе, потому что это Россия, а не какая-нибудь африканская страна.

Как ранее сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко прокомментировала "возмутительное заявление" первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.