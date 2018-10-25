Геращенко прокомментировала заявление Хуга по Донбассу

Ирина Геращенко раскритиковала заявление Хуга / vedomosti-ua.com

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко прокомментировала "возмутительное заявление" первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российкое. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - в четверг, 25 октября, она сообщила на своей странице в соцсети Facebook, выразив надежду, что это заявление - неудачная формулировка, а не осознанная позиция.

Читайте такжеВ ОБСЕ потребовали от России освободить СущенкоКроме этого, Геращенко поблагодарила "честных сотрудников миссии", составлявших рапорта, и обозначила ряд тем, которые не были затронуты в заявлении Хуга. Во-первых, не был прокомментирован недопуск СММ ОБСЕ к месту падения МН17, к местам криминальных разборок и убийства Захарченко.

Напомним, ранее первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сделал возмутительное заявление о том, что миссия не нашла доказательств присутствия российских войск на востоке Украины.