Отдыхаем 11 дней: какие выходные ждут украинцев в декабре-2018

Когда и как отдыхает Украина перед Новым годом-2019 / 1zoom.ru

Выходные в декабре-2018 – Украина, к слову, впервые в этом году отметит католическое Рождество – подарит украинцам сразу 11 выходных.

Помимо привычных суббот и воскресений, у жителей страны будут еще и небольшие рождественские каникулы: с 23 декабря по 25 декабря включительно.

Аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине. Украинцев ждут выходные с воскресенья, с 30 декабря 2018 года, по вторник, 1 января-2019, включительно.

Напомним, в Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Как сообщалось, в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. По словам архиепископа, идея празднования Рождества 25 декабря имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

Ранее "Главред" сообщал о том, когда начинается Рождественский пост в ноябре-2018: что можно есть и чего нельзя делать. Этот пост продлится 40 дней.