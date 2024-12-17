Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

Работники ГБР начали расследование уголовного производства относительно издевательств над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде.

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Расследование издевательств в 211 бригаде / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

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Полиция провела обыски в воинской части, у командира и военнослужащих

Подозрение получил командир одной из воинских частей

Командир воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ получил подозрение по факту злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В сообщении говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что в течение октября-декабря 2023 года по указаниям командира воинской части четверо его подчиненных проводили строительство частного дома, расположенном в одном из сел Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области. Однако, как выяснили следователи полиции, военнослужащие находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.

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Общая сумма выплат им за это время составила почти миллион гривен.

"Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, и изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.", - добавили в полиции.

По информации источников "РБК-Украина", подозрение получил командир воинской части А7147 полковник Побережнюк Олег Владимирович.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе ГБР сообщили, что до этого им не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.

Попутно, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами в случае наличия в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем.

Что известно о громком скандале в 211-й бригаде

Напомним, в апреле 2022 года была сформирована 211-я понтонно-мостовая бригада, которую возглавил полковник Олег Побережнюк. Его жена работала в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Каменце-Подольском, и в подразделении начали появляться люди из его близкого круга.

В частности, заместителем командира бригады назначили его кума Валерия Пастуха, а сын Пастуха Владислав, который является крестником Побережнюка, получил должность командира одного из взводов в первом батальоне. Позже стало известно, что Владислав применял физическое насилие к бойцам подразделения и требовал у них деньги.

Как писал Главред, сам полковник Побережнюк направил четырех солдат в Хмельницкую область, где они занимались строительством его частного дома. При этом никакой ответственности за эти действия никто не понес.

Впоследствии заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал инцидент с издевательствами над военными. Он акцентировал на том, что виновные обязательно должны быть наказаны, а наказание должно быть "максимально жестким".

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