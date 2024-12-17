Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

Коротко:
- Полиция провела обыски в воинской части, у командира и военнослужащих
- Подозрение получил командир одной из воинских частей
Командир воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ получил подозрение по факту злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В сообщении говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что в течение октября-декабря 2023 года по указаниям командира воинской части четверо его подчиненных проводили строительство частного дома, расположенном в одном из сел Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области. Однако, как выяснили следователи полиции, военнослужащие находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.
Общая сумма выплат им за это время составила почти миллион гривен.
"Правоохранители провели санкционированные обыски в воинской части, по месту жительства командира, военнослужащих и на объекте строительства, и изъяли документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.", - добавили в полиции.
По информации источников "РБК-Украина", подозрение получил командир воинской части А7147 полковник Побережнюк Олег Владимирович.
Кроме того, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
В пресс-службе ГБР сообщили, что до этого им не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.
Попутно, Государственное бюро расследований призывает военнослужащих сразу обращаться в Бюро с официальными жалобами в случае наличия в их военных формированиях подобных случаев. Это позволит не только оперативно реагировать на нарушения, но и избежать подобных случаев в будущем.
Что известно о громком скандале в 211-й бригаде
Напомним, в апреле 2022 года была сформирована 211-я понтонно-мостовая бригада, которую возглавил полковник Олег Побережнюк. Его жена работала в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Каменце-Подольском, и в подразделении начали появляться люди из его близкого круга.
В частности, заместителем командира бригады назначили его кума Валерия Пастуха, а сын Пастуха Владислав, который является крестником Побережнюка, получил должность командира одного из взводов в первом батальоне. Позже стало известно, что Владислав применял физическое насилие к бойцам подразделения и требовал у них деньги.
Как писал Главред, сам полковник Побережнюк направил четырех солдат в Хмельницкую область, где они занимались строительством его частного дома. При этом никакой ответственности за эти действия никто не понес.
Впоследствии заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал инцидент с издевательствами над военными. Он акцентировал на том, что виновные обязательно должны быть наказаны, а наказание должно быть "максимально жестким".
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Что известно о Национальной полиции Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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