"Мы не знали": в Минобороны удивили заявлением об издевательствах над военными

Военные требуют максимально жесткого наказания для причастных к издевательствам над военными.

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Минобороны не знало об издевательствах над военными в 211 бригаде / Колаж: Главред, фото: instagram/dmytro_lazutkin, 211-я понтонно-мостовая бригада

Министерство обороны Украины якобы не знало об издевательствах над военными 211-й понтонно-мостовой бригады. Об этом в эфире Радио Свободы заявил спикер ведомства Дмитрий Лазуткин. Видео уже разлетелось в Сети.

Он утверждает, что ведомство "не получало" информацию и жалобы о случаях издевательств над военными. В то же время он отметил, что Минобороны будет заниматься расследованием этой ситуации. Вероятно, пострадавшие и свидетели могли не распространять информацию из-за запугивания, говорит он.

Куда обращаться в таких случаях

Сейчас военные, чьи права нарушаются, или свидетели могут обратиться на горячую линию ведомства или в Центральное управление защиты прав.

видео дня

Сообщается, что Минобороны разрабатывает законопроект о создании должности военного омбудсмена. Именно он будет заниматься подобными случаями.

Смотрите видео с комментарием представителя Минобороны об издевательствах в 211-й бригаде:

Минобороны не знало об издевательствах над военными в 211-й бригаде / фото: скриншот

Реакция военных

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал инцидент с издевательствами над военными. Он акцентировал на том, что виновные обязательно должны быть наказаны, а наказание должно быть "максимально жестким".

"Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто придал бы ситуации огласку раньше. Еще больше вопросов к депутатам, которые только сегодня выложили доказательства и видео. Нашли тему для хайпа", - написал он.

Издевательства над военными в 211 бригаде - что известно

В апреле 2022 года была сформирована 211-я понтонно-мостовая бригада, которую возглавил полковник Олег Побережнюк. Заместителем командира бригады назначили его кума - Валерия Пастуха, а сын Пастуха Владислав, который является крестником Побережнюка, получил должность командира одного из взводов в первом батальоне. Позже стало известно, что Владислав применял физическое насилие к бойцам подразделения и требовал у них деньги.

Сам полковник Побережнюк направил четырех солдат в Хмельницкую область, где они занимались строительством его частного дома. В то же время никакой ответственности за эти действия никто не понес.

16 декабря 2024 года в СМИ были обнародованы материалы, подтверждающие издевательства над украинскими военными в этой бригаде. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма в Генштаб ВСУ и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения расследования. Он взял ситуацию под личный контроль.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал проверку. На время проведения проверки командира воинской части отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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