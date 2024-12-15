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Россияне продвигаются на многих направлениях: ISW - о сложной ситуации на фронте

Ангелина Подвысоцкая
15 декабря 2024, 08:22обновлено 15 декабря, 09:01
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Украинские военные смогли отбить утраченные позиции под Волчанском.
ВСУ
Россияне продвигаются на многих направлениях / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные пошли в контратаку и восстановили утраченные позиции под Волчанском. В то же время российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россияне продвигаются вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Работино, а также в Курской области. Оккупанты продвинулись в районе главного украинского плацдарма в Курской области - к востоку от Любимовки. Также войска РФ продвинулись на восток от Кувриловки (к югу от Суджи). Войска РФ наступают в Курской области отрядами по 10-12 солдат.

В Харьковской области в течение последних нескольких недель Силы обороны Украины продвинулись на севере области. В частности речь идет о южной части Глубокого.

видео дня

В Луганской области россияне пытаются продвигаться на линии Купянск - Сватово - Кременная. Также продолжаются атаки возле Колесниковки, Богуславки, Загрызово, Первомайского, Надежды, Копанки, Лозовой, Зеленого Гая, Шейковки, Чернещины, Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского, Заречного, Григорьевки и Дибровы.

В Донецкой области РФ штурмует позиции ВСУ в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Часового Яра и Выемки. В то же время им не удалось там продвинуться.

Было зафиксировано продвижение оккупантов в центре Торецка на северо-запад к шахте "Центральная" и к рынку в центре города.

Также россияне не покидают возможностей атаковать на Покровском направлении. Там враг продвинулся в западной части села Шевченко, что к югу от Покровска, а также в южной части Новотроицкого (к юго-западу от Покровска).

Российские захватчики вели наступательные действия в районе Миролюбовки, Луча, возле Сухого Яра, Лисовки, Даченского, Шевченко, Зеленого, Нового Труда, Пушкино, в районе Новооленевки и Песчаное 13 и 14 декабря. Войска РФ также продвинулись на Кураховском направлении. Оккупанты продвинулись к зданию городского совета по улице Мечникова в западной части города.

  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW
  • Карта боев в Украине
    Карта боев в Украине фото: ISW

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, военный обозреватель Денис Попович рассказал, что ситуация в районе Покровска в Донецкой области остается тяжелой. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских сил. Эксперт отметил, что Покровск является важным стратегическим городом и "его нельзя отдавать врагу".

В то же время командир роты заявлял, если армия РФ зайдет в Покровск Донецкой области, то Силам обороны Украины, вероятно, придется оставить город. Оборона вряд ли продлится долго.

Главред со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ писал, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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война в Украине вторжение России Институт изучения войны
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