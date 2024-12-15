Какие рождественские фильмы стоит посмотреть: подборка лучших кинокартин к празднику

Рождественские фильмы для всей семьи - именно то, что нужно для отдыха и создания праздничной атмосферы.

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Рождественские фильмы: ТОП-7 лучших кинолент / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из фильмов

Вы узнаете:

Какие старые фильмы о Рождестве нужно посмотреть

Какие новинки кинематографа о рождественских праздниках можно посмотреть

В рождественский период многие любят пересматривать тематические фильмы. Но всем знакомым "Один дома" не всегда можно обойтись и хочется посмотреть что-то новое, но не менее интересное и атмосферное.

Главред узнал, какие душевные фильмы о Рождестве предлагает пересмотреть украинский блогер Антон Грищенко и о чем в них идет речь.

Отличным выбором для семейного просмотра является комедия "Рождественские каникулы" (National Lampoon's Christmas Vacation). Этот классический фильм рассказывает о приключениях семьи Гризволдов, которые решают устроить идеальное Рождество, но все идет не по плану.

Еще одним хорошим вариантом является фильм "Дядюшка Бак" (Uncle Buck). Это трогательная комедия о непредсказуемом родственнике, который остается присматривать за племянниками.

Если вы ищете что-то более меланхоличное и душевное, обратите внимание на "Рождественскую историю" (A Christmas Carol). Классика о Скрудже и его путь от жадности к милосердию напоминает об истинной сущности Рождества. Этот фильм способен вызвать искренние эмоции и вдохновить на добрые поступки.

В категории новые рождественские фильмы также есть лента "Оставленные" (The Family Stone), в которой события разворачиваются вокруг большой семьи, которая собирается вместе на Рождество.

Смотрите видео о лучших рождественских фильмах всех времен:

Если вам больше нравятся рождественские фильмы о любви, то в этом жанре настоящим шедевром является "Реальная любовь" (Love Actually). Эта многосюжетная история о различных аспектах любви во время Рождества стала одной из самых любимых лент для миллионов.

Для тех, кто ищет что-то новое, стоит обратить внимание на рождественские фильмы Netflix, например, "Праздничный календарь" (The Holiday Calendar) - трогательную историю о магическом календаре, который помогает найти настоящую любовь.

Незабываемую магию праздников создают и рождественские фильмы Disney. Их фильмы, например "Чарли и шоколадная фабрика" (Charlie and the Chocolate Factory), хоть и не всегда непосредственно рождественские, но способны наполнить атмосферой чуда.

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Кто такой Антон Грищенко? Антон Грищенко - украинский YouTube-блогер, автор канала "СЕРИАЛЫ и КИНО", на который подписаны более 84 тысяч пользователей. Грищенко публикует видеообзоры на новые кинокартины и сериалы, рассказывает об истории кино, а также рекомендует подборки для просмотра.

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