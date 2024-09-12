ТОП-4 самых интересных романтических комедий Netflix, от которых замирает сердце

Netflix сейчас - одна из самых популярных платформ для просмотра интересных новинок. Там можно смотреть как фильмы, так и сериалы разных жанров.

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Лучшие сериалы от Netflix / Коллаж: Главред, Фото Netflix

Особое внимание на Netflix стоит обратить именно на романтические комедии, в которых разворачиваются щемящие, веселые и трогательные истории о любви. Платформа запремьерила уже немало романтических лент, однако эксперты-киноманы особенно советуют этот ТОП-4.

"Всегда будь моим "пожалуй"

Маркус и Саша - неразлейвода товарищи, начиная с первого класса. Однако, когда все дошло до интима, отношения закончились в один миг. Спустя много лет герои встретились снова. Смогут ли они восстановить утраченное и перезапустить чувства - покажет финал фильма. Лента рассказывает об азиатско-американской культуре, раскрывает тему дружбы и любви.

"Основание"

Лента "Основание" с участием Глена Пауэлла опережает даже сверхпопулярный фильм "Люблю тебя ненавидеть", как лучшая романтическая комедия. В мелодраме речь идет об ассистентах, которые для собственных целей задумали влюбить и свести своих начальников. По интересному ходу событий, главные герои сами влюбляются друг в друга.

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Що таке Netflix Netflix - американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастингсом и Марком Рендолфом в Скотс-Валли, Калифорния, сообщает Википедия. В 2022 году Netflix приостановил свою деятельность в России после того, как закон обязал его транслировать российские государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков

"Всем ребятам, которых я любила раньше"

Одной из лучших также является эта франшиза Netflix. Она основана на одноименных романах. Лара Джин Кови посвящает письма парням, к которым испытывает сильные чувства во время романтического путешествия. Однако пишет Лара исключительно "в стол", признания остаются в ящиках. В один миг кто-то отправляет все эти послания адресатам. В истории освещаются трудности подростков во время взросления и развитие личности.

"Любовь с первого взгляда"

Главная героиня фильма - 20-летняя девушка, которая опаздывает на свой рейс в аэропорту имени Кеннеди. В один момент она случайно знакомится с молодыми британцем, который может стать ее истинной любовью. Лента довольно глубокая, ведь рассказывает не только о романтике и веселье, однако касается и более эмоциональных тем - горя и потери.

Премьеры 2024 - что известно

Напомним, что скоро на ТЕТ покажут продолжение сериала "Волонтеры 2". Зрители увидят продолжение истории об обычных людях, которые в условиях войны способны на необычные вещи. О тех, кто стал надежным тылом военных и сплотил страну в помощи.

Кроме этого, телеканал 2+2 готовит премьеру военной драмы ко Дню защитников и защитниц Украины. 1 октября выйдет четырехсерийная лента "Эвакуация" с Константином Темляком в главной роли.

В то же время лента "Яремчук: Несравненный мир красоты" выйдет эксклюзивно на Киевстар Т. Документальная биографическая драма о Назарии Яремчуке сразу после завершения кинопроката появится на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

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