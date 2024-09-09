Телеканал 2+2 готовит премьеру военной драмы ко Дню защитников и защитниц Украины

1 октября выйдет четырехсерийная лента "Эвакуация" с Константином Темляком в главной роли.

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Военная драма Эвакуация - премьера на телеканале 2+2 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, в 22:00 на телеканале 2+2 состоится премьерный показ четырехсерийной военной драмы "Эвакуация". Сериал снят при поддержке государства. Это история об учителе информатики из Польши Марюсе, который отправляется на поиски и спасение своей 12-летней дочери Марии из оккупированного российской армией Мариуполя.

Герой встречает невероятных людей, которые помогают ему искать дочь, и проходит очень сложный и опасный путь: не раз оказывается на грани жизни и смерти, под обстрелами пробирается сквозь линию фронта, попадает в плен. Украинская военная реальность меняет мужчину: из скромного и нерешительного учителя он превращается в настоящего героя своего времени.

Марюса сыграл 30-летний украинский актер Константин Темляк, который в мае 2024 года вступил в ряды ВСУ.

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"Мой герой приезжает в Украину с надеждой, что быстро найдет свою дочь и без проблем сможет вывезти ее в безопасное место. Он уверен - война, которую развязала россия против Украины, - просто политический "конфликт", дипломаты и политики скоро договорятся. Он не сомневается в действии Женевской конвенции, которая защищает его и его дочь. Однако, попав на оккупированную россиянами территорию, его европейская вера в свет и справедливость разбивается о реальность. Эта поездка кардинально меняет моего героя, он фактически умирает и оживает другим человеком",- рассказывает Константин Темляк.

Военная драма Эвакуация - премьера на телеканале 2+2 / Пресс-служба

Ради этой роли актер учил польский язык, занимался с репетитором и в кадре мог убедительно говорить на родном языке Марюса. Другие актеры, которые играли поляков, также учили язык своих героев.

Дочь Марюса сыграла юная актриса Николь Немчик. В ленте также снялись Олеся Самаева, Екатерина Варченко, Татьяна Злова, Лилия Цвеликова, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Евгений Ефремов, Михаил Войчук, Сергей Смиян, Денис Шевченко, Тамара Морозова, Константин Корецкий, Валерия Фокина, Сергей Журавлев, Инна Мирошниченко, Олег Стефан, Владислав Писаренко, Владимир Гладкий, Сергей Смиян, Денис Шевченко и другие.

Съемки проходили в конце осени и в начале зимы 2023 года в Киеве и области. Процесс длился всего 17 дней, но был очень насыщенным и сложным. Ведь снимали в лесах, в полях, при низких температурах.

Военная драма Эвакуация - премьера на телеканале 2+2 / Пресс-служба

Не обошлось во время съемок без курьезных моментов. Во время перевозки военной техники, в которой были актеры в российской форме, возникло недоразумение с реальными украинскими военными. Они были очень удивлены, увидев мужчин во вражеской форме. Съемочной группе пришлось объяснять, кто они на самом деле и что делают в лесу Бучанского района.

Военная драма "Эвакуация" снята компанией "1+1 Продакшн" по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Режиссер Денис Тарасов, оператор Евгений Кирей, автор идеи Тамара Молоткова, авторы сценария Тамара Молоткова, Марк Лимаренко, продюсер Татьяна Шулика, исполнительный продюсер Андрей Пушкарев.

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