4 оригинальных способа, как правильно носить шарф с курткой: получится удобно и красиво

Носить шарф каждым из описанных четырех способов будет не только красиво, но и очень удобно.

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Как правильно носить шарф с курткой/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как правильно носить шарф с курткой

Как правильно завязывать шарф с пуховиком

Когда на улице холодная зимняя погода и пронизывающий ветер, не помешает брать с собой на улицу теплый шарф, чтобы максимально согреться и сохранить тепло. Но именно в холодное время года как никогда становится актуальным вопрос, как правильно носить шарф с курткой.

Блогер Nuria Ma рассказала о четырех вариантах, как правильно надевать шарф с курткой, чтобы это было удобно и выглядело привлекательно.

Способ 1 (как в корейских сериалах)

Нужно сперва накинуть шарф на шею так, чтобы его концы свисали спереди и чтобы один его конец был длиннее другого. Далее более длинный конец обернуть вокруг шеи. Немножко протянуть более короткий конец вверх под обмотанной на шее частью шарфа, чтобы образовалась петля, и в эту петлю протянуть полностью длинный конец шарфа.

Способ 1/ скрин

Способ 2

Сперва нужно обмотать шарф вокруг шеи спереди назад и затем снова вперед, чтобы концы оказались впереди. Один конец должен быть длиннее другого. Нужно использовать более длинный конец, чтобы завязать узел вместе с более коротким концом.

Способ 2/ скрин

Способ 3

Обмотать шарф вокруг шеи так, чтобы один конец был длиннее другого. Более длинный конец протянуть снизу вверх под обмотанным вокруг шеи шарфом и закинуть за плечо. Одетый таким способом шарф будет легко снимать и одевать снова.

Способ 3/ скрин

Способ 4

Сложить шарф вдвое, закрутить в жгут, закинуть его на шею и продеть концы шарфа через петельку на противоположной стороне. Таким образом получится оригинальный узел, который, по словам блогера, напоминает ей круассан.

Способ 4/ скрин

Смотрите видео о том, как правильно носить шарф с курткой:

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