ФИФА показала карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало и требует извинений

Спикер МИД Украины заявил, что ФИФА подыграла российской пропаганде и должна публично извиниться.

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ФИФА подыграла российской пропаганде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/SpoxUkraineMFA

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ФИФА показала карту, на которой Украина была без Крыма

Представитель МИД Георгий Тихий опубликовал исправленную карту и заявил, что Украина ожидает публичных извинений

Украинская ассоциация футбола направила письма в ФИФА и УЕФА относительно инцидента

Международная федерация футбола (ФИФА) во время трансляции результатов жеребьевки на Чемпионат мира по футболу 2026 года 13 декабря показала карту, на которой Украина была изображена без временно оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало организацию извиниться за этот инцидент.

Представитель МИД Георгий Тихий опубликовал в социальных сетях исправленную карту и заявил, что Украина ждет публичных извинений от ФИФА.

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"Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины. Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений", - написал он.

Кроме этого, Украинская ассоциация футбола отправила письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрему и УЕФА Теодору Теодоридису относительно инцидента с картой.

"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым", - отметили в письме.

В письме указано, что картографическое изображение Украины без Крыма является "абсолютно неприемлемым". УАФ отметила, что обе организации демонстрируют этим непоследовательную позицию в свете "продолжающейся разрушительной захватнической войны, развязанной Россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы".

Как сообщал Главред, в новых учебниках для 7-го класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука, рекомендованных Министерством образования и науки Украины, была изображена карта Украины без Крыма. Это вызвало возмущение в социальных сетях. Соавтор учебника Анастасия Онатий признала ошибку и извинилась.

Во временно оккупированном Крыму активисты движения "Желтая Лента" подняли государственный флаг Украины на самой высокой точке Байдарской яйлы - скале Ильяс-Кая вблизи Севастополя. Это стало очередным символом несокрушимости украинцев после 10 лет оккупации.

Кроме этого, Украина готова вернуть Крым под свой контроль дипломатическим путем, чтобы избежать многочисленных жертв в случае военного возвращения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает захваченные Россией территории с 2014 года и не примет условия, которые предусматривают признание Крыма российским

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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