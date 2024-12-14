Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ФИФА показала карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало и требует извинений

Руслана Заклинская
14 декабря 2024, 20:14
58
Спикер МИД Украины заявил, что ФИФА подыграла российской пропаганде и должна публично извиниться.
ФИФА показала карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало и требует извинений
ФИФА подыграла российской пропаганде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/SpoxUkraineMFA

Коротко:

  • ФИФА показала карту, на которой Украина была без Крыма
  • Представитель МИД Георгий Тихий опубликовал исправленную карту и заявил, что Украина ожидает публичных извинений
  • Украинская ассоциация футбола направила письма в ФИФА и УЕФА относительно инцидента

Международная федерация футбола (ФИФА) во время трансляции результатов жеребьевки на Чемпионат мира по футболу 2026 года 13 декабря показала карту, на которой Украина была изображена без временно оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало организацию извиниться за этот инцидент.

Представитель МИД Георгий Тихий опубликовал в социальных сетях исправленную карту и заявил, что Украина ждет публичных извинений от ФИФА.

видео дня

"Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины. Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений", - написал он.

Кроме этого, Украинская ассоциация футбола отправила письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрему и УЕФА Теодору Теодоридису относительно инцидента с картой.

"Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу ФИФА 2026 года инфографической карты Европы. На карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым", - отметили в письме.

В письме указано, что картографическое изображение Украины без Крыма является "абсолютно неприемлемым". УАФ отметила, что обе организации демонстрируют этим непоследовательную позицию в свете "продолжающейся разрушительной захватнической войны, развязанной Россией против Украины в XXI веке в самом центре Европы".

Как сообщал Главред, в новых учебниках для 7-го класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука, рекомендованных Министерством образования и науки Украины, была изображена карта Украины без Крыма. Это вызвало возмущение в социальных сетях. Соавтор учебника Анастасия Онатий признала ошибку и извинилась.

Во временно оккупированном Крыму активисты движения "Желтая Лента" подняли государственный флаг Украины на самой высокой точке Байдарской яйлы - скале Ильяс-Кая вблизи Севастополя. Это стало очередным символом несокрушимости украинцев после 10 лет оккупации.

Кроме этого, Украина готова вернуть Крым под свой контроль дипломатическим путем, чтобы избежать многочисленных жертв в случае военного возвращения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает захваченные Россией территории с 2014 года и не примет условия, которые предусматривают признание Крыма российским

Читайте также:

Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ФИФА аннексия Крыма МЗС новости Украины новости Крыма новости футбола деоккупация Крыма
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине: есть первые потери - ГУР

ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине: есть первые потери - ГУР

20:31Война
Накроет внезапное потепление, но будет сыпать снег: какой будет погода в воскресенье

Накроет внезапное потепление, но будет сыпать снег: какой будет погода в воскресенье

19:48Синоптик
Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

Последние новости

20:31

ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине: есть первые потери - ГУР

20:14

ФИФА показала карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало и требует извинений

20:01

Водители могут ошибаться: как законно и безопасно перевезти елку в автомобиле

19:48

Накроет внезапное потепление, но будет сыпать снег: какой будет погода в воскресенье

19:11

Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
19:05

Штурмы оккупантов вышли на новый уровень: армия РФ атакует позиции ВСУ на "Жигулях"

18:36

"Взяли деньги с несчастных": украинцы заподозрили Винника в масштабной афере

18:18

"Бил оккупанта на самых горячих направлениях": в бою погиб молодой украинский пилот

17:29

Прямо со сцены: Верка Сердючка попрощалась с Россией, детали

Реклама
17:04

В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

17:01

"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

16:44

Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

16:37

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:34

В РФ "УРАЛ" и автобус с оккупантами врезались лоб в лоб: есть погибшие и раненныеВидео

15:52

"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

15:33

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

15:33

Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьереВидео

15:24

Литовскую спортсменку выгнали с Чемпионата мира из-за футболки, как у Зеленского

15:03

Сбросила 15 килограммов: Могилевская поделилась секретом стройности

14:54

В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

Реклама
14:45

Где 3 отличия между картинками: их отыщут только люди с "самым острым взглядом"

14:28

4 оригинальных способа, как правильно носить шарф с курткой: получится удобно и красивоВидео

14:23

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

13:59

Владимир Пресняков встал на защиту сына, исполняющего чужие хиты в США

13:52

Уничтожен Су-30 и три локомотива: ГУР нанесло мощные удары в тылу РФВидео

12:51

Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

12:49

"Брак - это тяжело": Екатерина Кухар решилась на откровенное признание

12:00

Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

11:56

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождьВидео

11:56

Андраде "выдала" обоих: новый бойфренд Брежневой засветился в СМИ, фото

11:51

ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

11:47

У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

10:55

Позиции удерживать невозможно: в ВСУ заявили о продвижении РФ на востоке

10:46

Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов

10:24

Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

09:58

Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяцВидео

09:56

Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:49

Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле: после серии мощных взрывов вспыхнул пожар

09:00

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"мнение

08:54

РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами: в ISW назвали цели ударов

Реклама
08:47

Дроны заходили волнами: РФ ночью ударила по Киеву - детали

08:20

Загадку разгадать почти невозможно: лишь единицы справятся за 30 секунд

07:48

Армия РФ оккупировала 5 населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

06:33

Выйдут ли США из НАТО при Трампе?мнение

05:51

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

04:27

Сократить "серую зону" на Херсонщине: Братчук предупредил об опасности со стороны РФ

04:00

Как удалить пятна на сиденье унитаза: рецепт домашнего средства за копейки

03:30

"Ему бы аплодировали и в Пекине, и в Москве": Трамп может развалить НАТО - Золотарев

03:00

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

02:35

4 знака зодиака, под которыми рождаются самые богатые женщины

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять