Учебник для 7-го класса с картой Украины без Крыма: в сети разгорелся скандал

Карта Украины без Крыма изображена рядом с текстом гимна Украины на третьей странице.

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Учебник по украинскому языку для 7-го класса напечатали с картой Украины без Крыма / фото: Анастасия Онатий, t.me/npzbvnkngchtn

В новых украинских учебниках для 7-го класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука напечатали карту Украины без Крыма. Об этом в своем Telegram написала книжный обозреватель Татьяна Гонченко.

Она отметила, что учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины. Карта Украины без Крыма изображена рядом с текстом гимна Украины на третьей странице.

"Убедиться можно вот здесь, в электронной версии на сайте Института модернизации содержания образования", - говорится в сообщении. видео дня

Стоит заметить, что после огласки в социальных сетях соавтор учебника Анастасия Онатий прокомментировала ситуацию.

"Мы искренне признаем свой недосмотр, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу из-за досадной невнимательности. Недопроверили, недосмотрели - мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это", - написала она.

Онатий также предложила коллегам-педагогам, которые получат её учебник, проводить на уроках флешмоб "Дорисуй Крым".

Карта Украины без Крыма в учебнике / фото: Анастасия Онатий

В свою очередь, верстальщики говорят, что "техническая ошибка" произошла из-за того, что на стоковых сервисах было приобретено стилистическое изображение карты Украины необходимых параметров и там, к сожалению, не было Крыма.

Что известно о Министерстве образования и науки Украины? Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

Напомним, ранее сообщалось, что Тернопольская областная библиотека для детей оказалась в центре скандала из-за случая дискриминации внутренне перемещенного 7-летнего мальчика из Харькова. По словам матери Святослава, бывшей журналистки Екатерины Посоховой, работники библиотеки отказывали в выдаче книг школьнику, поскольку они могли быть повреждены или на них могут появиться надписи "слава России".

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