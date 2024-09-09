Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки 'Мариновки'

В результате удара по российской авиабазе разрушена важная инфраструктура и оборудование, сообщила разведка Великобритании.

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Британская разведка показала спутниковые снимки после удара по авиабазе под Волгоградом / Коллаж: Главред, фото: x.com/DefenceHQ

Удар Украины по авиабазе "Мариновка" в Волгоградской области России 22 августа года вызвал серьезные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования. ВСУ поразили на российской базе склады с КАБами и горючим. Спутниковые снимки последствий атаки показало Минобороны Великобритании в X(Twitter).

Операцию по поражению авиабазы "Мариновка" провела СБУ совместно с Силами специальных операций (ССО). Именно с "Мариновки" россияне бомбардируют украинские позиции вдоль линии фронта.

Британская разведка зафиксировала разрушение четырех укрытий для самолетов и повреждение еще трех. Также Украина уничтожила радиолокационную станцию, вспомогательные здания и открытые складские помещения на авиабазе.

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На момент атаки на базе могло находиться 29 самолетов: 14 Су-24 и 15 Су-34. Такое количество самолетов 19 августа зафиксировали спутники на авиабазе "Мариновка".

Аэродром Мариновка Мариновка - военный аэродром, расположенный неподалеку от села Мариновка в Волгоградской области России. Во время полномасштабного вторжения РФ с 2022 года аэродром используется для атак на Украину.

На аэродроме базируются самолеты разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М 11-го смешанного авиационного полка (ЗАП) 4-й смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО.

Атака на авиабазу "Мариновка" - что известно

В ночь на 22 августа в городе Калач-на-Дону Волгоградской области России прогремела серия взрывов. Известно, что это произошло в результате атаки беспилотников и работы систем противовоздушной обороны. После взрывов на авиабазе начался масштабный пожар.

Несколько беспилотников достигли аэродрома "Мариновка", где вызвали серьезные взрывы и пожары. Согласно информации от источников в СБУ, украинские спецслужбы вместе с Силами специальных операций (ССО) поразили склады с управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и топливом, расположенные на авиабазе.

Спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT Anderson в соцсети Х (Twitter), показывают значительные повреждения территории аэродрома, в том числе разбитые временные накрытия-ангары. Эксперты Cyber Boroshno предполагают, что в результате атаки был уничтожен по крайней мере один российский Су-34 и еще один получил повреждения.

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