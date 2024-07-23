Россияне возвели большую базу в 200 км от фронта: СМИ показали кадры объекта

Объект обеспечивает боевые части российских подразделений на линии фронта.

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ВС РФ размещают базы подальше от возможных ударов авиацией ВСУ/ Коллаж Главреда. Фото: Схемы, Википедия

Российские оккупанты возвели военную базу в городе Новочеркасск Ростовской области - всего в 200 км от линии боевого соприкосновения, пишет проект Радио Свобода "Схемы".

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это - вероятно база материально-технического обеспечения, ведь там расположена только грузовая и вспомогательная техника

Базу развернули в мае 2024-го - между исправительной колонией и двумя недостроенными учебными заведениями, отмечают расследователи.

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На территории нынешней базы ранее был другой военный объект - школа поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.

Строительство нового объекта началось летом 2023 года.

Военная база РФ в Ростовской области / Фото: Схемы

В конце августа 2023-го на территории объекта припарковали с полсотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. С тех пор, за почти год, база увеличилась в три раза, говорится в материале.

База в Новочеркасске принадлежит 100-му военному полку материально-технического обеспечения ВС РФ.

Война в Украине - удары по аэродромам

Новая политика США, предусматривающая разрешение для ВСУ наносить удары по территории страны-агрессора России американским вооружением хоть и сократила некоторые российские атаки, но все еще не позволяет Украине уничтожать цели на ключевых аэродромах врага.

Тем не менее Украина "выжимает" из США разрешение на удары по аэродромам РФ, рассказал в начале июля глава МИД Дмитрий Кулеба.

А пока ВСУ бьют по боевой авиации ВС РФ дальнобойными дронами собственного производства. В частности, в результате удара БПЛА по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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