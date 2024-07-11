Самолеты ВСУ можно защитить от ударов РФ по аэродромам: что для этого нужно

1 июля российские оккупационные войска нанесли удар по аэродрому в Миргороде, что на Полтавщине. В результате обстрела получили повреждения сразу несколько самолетов Воздушных сил ВСУ. О том, что нужно сделать, чтобы подобные случаи не случались, в частности передачи Украине самолетов F-16, рассказал в интервью Главреду военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.
По его словам, прежде всего, стоит убедиться, что в Украине есть аэродромы, оборудованные подземными укрытиями серьезного уровня.
"Условно, это должен быть бункер для самолета. Должно быть понимание о комплектации другой техникой, которая обслуживает аэродром. Например, пожарная техника и техника, которая сможет быстро отбуксировать самолет в укрытие при необходимости, и непосредственно обученный обслуживающий персонал", - отметил он.видео дня
Кто такой Андрей Крамаров
Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.
В прошлом - сотрудник банковской сферы.
Удар по аэродрому в Миргороде - что известно о последствиях ракетного обстрела РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате ракетного удара РФ по аэродрому в Миргороде, расположенному в 160 км от линии фронта, были уничтожены два сверхзвуковых истребителя ВСУ Су-27, а еще четыре получили повреждения. По данным Forbes, недавно российские беспилотники "Ланцет" нанесли по меньшей мере четыре удара по украинским самолетам на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом, расположенной в 72 км от линии фронта. В результате этих атак были уничтожены два истребителя ВСУ МиГ-29 и украинский самолет Су-25.
1 июля враг опубликовал видео удара по аэродрому под Миргородом, снятое с дрона, на котором видно использование кассетной баллистической ракеты от ОТРК "Искандер". Аналитики Defense Express исследовали, почему украинские Су-27 стоят под открытым небом, а не в укрытиях.
В последние дни активно обсуждают две ситуации, когда российские дроны "висели" над украинским аэродромом в Миргороде и корректировали огонь по нему. Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров объяснил, как это стало возможным на третьем году полномасштабной войны.
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