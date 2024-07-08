Нарушений безопасности не было: Крамаров объяснил, что произошло на аэродроме в Миргороде

Российские беспилотники, нависавшие над аэродромом в Миргороде вызвали немало вопросов. Эксперт объяснил, что на самом деле позволило противнику залететь туда.

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Крамаров объяснил, почему России удалось запустить свои дроны над аэродромом в Миргороде / Колаж: Главред, фото: Википедия, скрин с видео

Уже несколько дней в публичном пространстве активно обсуждают две ситуации, когда российские дроны "висели" над украинским аэродромом в Миргороде и корректировали по нему огонь. Почему это удалось врагу на третьем году полномасштабной войны в интервью Главреду рассказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

По его словам, в первую очередь нужно понимать, что страна-агрессор Россия запустила на территорию украинского аэродрома БПЛА оперативно-стратегического уровня, ведь дальность его запуска составляет около 200 километров. Кроме этого эксперт отмечает, что вражеский беспилотник не мог "зависнуть" прямо над аэродромом, потому что такого класса БПЛА оборудованы мощной оптико-наблюдательной системой.

"Для понимания - Bayraktar TB2, который знаком нам всем с начала полномасштабной войны, такое наблюдение мог бы проводить с расстояния 50 км от фактической зоны работы. Понятно, что ему для этого понадобится определенная высота и удобные погодные условия (светлое время суток, отсутствие облаков, дождя, тумана). Поэтому тезис о том, что БПЛА находится прямо над аэродромом, не совсем корректен, ведь даже на видео его работы можно увидеть, что он работает с очень серьезного расстояния не менее 30-40 километров", - пояснил он. видео дня

Крамаров говорит, что это и является проблемой использования таких БПЛА. Он подлетает к цели на таком расстоянии, даже если посмотреть на самый короткий маршрут до Миргорода из Курской области - он составляет 160 километров. Поэтому в заключении БПЛА пролетел такое расстояние и как результат смог зафиксировать цели, после чего передал указание.

Пока остается непонятным то, он сразу сделал разведывательный полет и обнаружил скопление нашей авиации, или планово отрабатывал удары в паре с комплексом "Искандер-М", в результате чего и ударил по аэродрому.

"Однако даже если представить, что БПЛА с момента пуска пролетел примерно 120-130 километров, он это сделал абсолютно беспрепятственно. То есть он вышел примерно в зону нахождения военного объекта и уже оттуда смог корректировать огонь. А это означает, что в этой зоне, несмотря на то, что она является пограничной, к сожалению, есть определенная нехватка средств ПВО", - добавил эксперт.

Дело в том, что разведывательные БПЛА не обязательно летят по кратчайшей траектории, то есть прямой. Тем более, что в Украине почти каждую ночь с того направления залетают "шахеды", которые позволяют увидеть их траекторию полета и те "серые" зоны, которые мы не способны перекрыть средствами поражения.

Кроме этого, есть определенные инсинуации по уменьшению количества мобильных огневых групп в определенных регионах. Поэтому специалисты были переведены в Сухопутные войска, чтобы компенсировать недостаток кадров. Это, как правило, операторы тяжелых пулеметов, которые знают, как с ними работать. Но, если говорить о данной ситуации, на это нельзя ссылаться, потому что речь идет о стратегическом аэродроме.

"Кроме недостатка средств ПВО, есть недостаток средств радиоэлектронной борьбы. Хотя любой БПЛА-разведчик работает на достаточно серьезных высотах (2-4 километра), этот диапазон высот позволяет ставить эффективные радиоэлектронные помехи при условии наличия соответствующей техники. Это отдельная проблема. Ведь одно дело - окопные РЭБы, задачей которых является противодействие FPV-дронам, мелким разведывательным дронам тактического уровня вроде DJI Mavic, и совсем другое - крупные станции радиоэлектронной борьбы, которые должны создавать радиоэлектронные помехи", - считает Крамаров.

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

Если смотреть прагматично на ситуацию, то становится понятно, что защититься от таких ударов в целом не трудно, но с точки зрения работы командования Воздушных сил и командования 831 бригады тактической авиации, которая базируется в Миргороде, в этом случае жестких нарушений правил безопасности эксперт не увидел.

Он предполагает, что один самолет, который стоял отдельно, мог быть на оперативном дежурстве, а другие самолеты на полосе могли быть не в состоянии боеспособности. Их состояние оценить довольно трудно, потому что в случае с советской техникой предсказать, что завтра сломается - невозможно. Поэтому именно в результате этого был нанесен удар.

"Мы видим такую ситуацию не впервые - например, весной на юге была похожая ситуация, когда разведывательный БПЛА "Zala", который подсвечивает цели для "Ланцета", также залетал на место базирования штурмовиков СУ-25 и тоже нанес удар", - привел пример офицер резерва ВСУ.

Фактически, на данный момент у Украины нет возможности тратить дорогостоящие ракеты западного образца для сбивания БПЛА, поэтому нужно искать противодействие и, возможно, наращивать количество мобильно-огневых групп, считает Крамаров.

"Хотя эти БПЛА работают на высотах, которые отличаются от "шахедов". То есть нужно, чтобы на борту МИГ была пушка, которая способна на таком расстоянии достать его, начиная от зенитной установки 23 мм, а лучше если это будут ЗРК западного образца. Например, тот самый "Гепард", у которого в зависимости от боеприпаса предельные высоты поражения целей достигают от 2,5 до 4 километров", - подытожил он.

Инцидент с российским беспилотником над аэродромом в Миргороде

Напомним, недавно враг опубликовал видео с ударом по аэродрому под Миргородом, которое было снято с дрона и на котором зафиксировано использование кассетной баллистической ракеты от ОТРК "Искандер".

СМИ накануне заявили, что в результате ракетного удара РФ по аэродрому в Миргороде, расположенному в 160 км линии фронта, были уничтожены два сверхзвуковых истребителя ВСУ Су-27, а еще четыре получили повреждения.

В Воздушных Силах ВСУ впоследствии подтвердили, что есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так поступают с начала вторжения. Воздушные Силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств.

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