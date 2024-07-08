'Вопрос КАБов будет снят': назван эффективный метод противодействия авиации РФ

Удары по российским военным аэродромам в глубоком тылу территории России могут помочь решить проблему применения врагом КАБов, считает эксперт.

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Как остановить удары российских КАБов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, uk.wikipedia.org

Разрешение Соединенных Штатов наносить удары по территории РФ на 300 километров с применением западного вооружения поможет Украине побороть проблему КАБов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, разрешение США на удары по России является сигналом для РФ, что в случае роста напряженности на Сумском и Черниговском направлениях (где вероятно использование территории Беларуси как плацдарма для вторжения в Украину) все "красные линии" по использованию ракет ATACMS для ударов по территории РФ будут отменены.

"То есть это сигнал на опережение. Расширение Россией зоны боевых действий в Украине позволит Соединенным Штатам окончательно снять запрет на использование оружия с дальностью поражения 300 км", - пояснил Снегирев. видео дня

Кроме того, военный аналитик добавил, что если Украина получит разрешение на использование американских ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км для ударов по территории РФ, то это решит проблему нанесения ударов Россией по территории Украины управляемыми авиабомбами (УАБ).

"Ведь в зоне поражения ATACMS окажутся военные аэродромы РФ. Нас интересуют аэродромы "Миллерово" в Ростовской области и "Балтимор" в Воронежской области, которые используются воздушно-космическими силами РФ для ударов с использованием УАБов и ФАБов", - сказал эксперт.

Снегирев подчеркнул, что отслеживать каждый самолет в воздухе сложно. Однако нанести удар по аэродрому с использованием ракет ATACMS, выведя из строя до десятка самолетов, - это совсем другой вопрос.

"Эта проблема может быть решена, если Соединенные Штаты примут соответствующее решение", - сказал он.

Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Удары КАБами по Украине - что может остановить российские удары КАБами

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 июля российские оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами (УАБ) по Харькову, попав в жилые дома. Было зафиксировано по меньшей мере три взрыва, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ударов по российским аэродромам, где базируются военные самолеты. По его словам, партнеры Украины должны позволить удары по территории РФ на расстоянии более чем 300 километров. Дальнобойные ракеты ATACMS способны защитить Украину от атак КАБ.

ВСУ уже в ближайшие недели начнут испытания управляемых авиабомб украинского производства, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

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