Украина готовит свои КАБы: в ВСУ сделали заявление

В Воздушных силах назвали сроки, в которые будут осуществлены испытания этих авиабомб.

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ВСУ ведут активную оборону на Востоке / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Бойцы ВСУ уже "через несколько недель" начнут испытывать управляемые авиабомбы украинского производства, рассказал в интервью Радио Свобода "Донбасс. Реалии" начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Испытания уже сегодня пока невозможны из-за некоторых "конструктивных нюансов".

"У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных свободнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - сказал Голубцов видео дня

Он добавил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 различных калибров.

Кто такой Сергей Голубцов? Сергей Голубцов - украинский военачальник, бригадный генерал, начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Участник российско-украинской войны. В 2011-2015 годах служил командиром 114-й бригады тактической авиации. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Даниила Галицкого.

Применение Россией КАБов - главное

Всего за месяц Россия применила на фронте более 3 тысяч КАБов. При этом в следующем месяце ожидается применение 3,5 тысяч КАБов.

Еще ранее президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

Кроме того, в Украине вскоре появятся первые истребители F-16, а Швеция передала Киеву первые ДРЛО-самолеты, что должно усилить компоненту ПВО и отпугнуть озверевшую российскую авиацию подальше от линии боевого соприкосновения.

КАБ - характеристики / Инфографика: Главред

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