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Войска РФ ждут десант ВСУ в Крыму: враг прячет корабли и строит укрепления

Андрей Ганчук
9 июня 2024, 16:46
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Россияне усиливают охрану и системы ПВО, чтобы "защитить" незаконно построенный Крымский мост, сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Войска РФ, Крым
Россияне укрепляют фортификации, которые прикрывают Крым с моря - Чубаров / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Атеш

Российские оккупанты в захваченном Крыму усиливают фортификации на полуострове, прячут корабли и ждут десанта ВСУ. Враг укрепляет и объекты, направленные на защиту Крымского моста. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что еще в прошлом году враг интенсивно укреплял фортификации, особенно в северо-западной части полуострова.

"Они тогда уделяли значительное внимание северному направлению. Потому что ожидалось, что Вооруженные силы Украины будут наступать из Херсонской области. Так чувствовалось, исходя из их строительства", - сказал Чубаров.

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Теперь же, по его словам, россияне проанализировали ситуацию с ударами ВСУ, особенно по объектам ПВО и логистики, и считают, что украинские войска могут высадить десант в Крыму.

"И исходя из того, что значительное большинство кораблей Черноморского флота России перебазированы в порты на территории самой России, противник решил, что для него теперь есть большая угроза относительно возможного десанта со стороны Вооруженных сил Украины", - объяснил свою позицию Чубаров.

Враг обновляет свои фортификации на побережье Черного моря.

"Это говорит о том, что они проанализировали, что уничтожаются объекты противовоздушной обороны, то есть мы ослабляем возможности их. И теперь они ожидают возможного десанта Вооруженных сил Украины. Такую они выбрали тактику. И действительно укрепляются фортификации, которые прикрывают Крым с моря", - добавил Рефат Чубаров и подчеркнул, что россияне также усиливают охрану и ПВО Крымского моста.

Атеш
Партизаны Атеш показали, как оккупанты готовятся к десанту ВСУ в Крыму / Скриншот Главред

Удары Украины по войскам РФ в Крыму – главные новости по теме:

Бойцы ГУР уничтожили в захваченном Крыму судно оккупантов: в частности, 6 июня разведчики ударили по рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" ("Протей"). Военные пробили линии оборонительных заграждений врага в Черноморской акватории.

В ночь на 7 июня в Крыму были поражены две радиолокационные станции (РЛС) войск России.

"2 РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма", - сообщил оппозиционный Telegram-канал Astra.

Ударами по Крыму Украина преследует две цели: уничтожение РЛС и систем ПВО оккупантов, сказал Главреду военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, ВСУ работают над прикрытием будущих F-16 на территории Украины и готовится к удару по Крымскому мосту.

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