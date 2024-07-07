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Била ракетами и дронами: РФ ночью атаковала Украину - какие последствия

Алёна Воронина
7 июля 2024, 08:40
336
Силы ПВО сбили 13 вражеских дронов, в то же время ракеты сбить не удалось.
Ночной удар по Украине ракетами и дронами 7 июля
Ночной удар по Украине ракетами и дронами 7 июля/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, depositphotos.com/ua, минобороны РФ

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 7 июля, ударили по Украине ракетами и дронами. Захватчики запустили по нашему государству две баллистические ракеты "Искандер" и 13 дронов-камикадзе "Шахед".

Воздушные цели оккупанты запускали из Курской области России. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Воздушные силы Украины сбили 13 вражеских дронов, отметил он.

видео дня

"В ночь на 7 июля 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных сил ВС Украины сбито 13 "Шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Ночной удар по Украине
Ночной удар по Украине/ Telegram Олещук

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

РФ ударила ракетами по Павлограду

Во время ночной атаки оккупантов взрывы были слышны, в частности, в Павлограде Днепропетровской области. Утром в воскресенье глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты ночью совершили ракетную атаку на Павлоград. Там обломками были повреждены четыре частных дома. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

В то же время Лысак рассказал, что пострадавшие были во время атак захватчиков на Никопольщину. В райцентре во время вечерних и утренних обстрелов были травмированы три женщины 38, 65 и 71 лет. Захватчики били по Никополю из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе, а также применяли и РСЗО.

"В городе повреждены 3 предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив. Повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, газопровод. Уничтожено авто. Зацепило и технику спасателей. После одного из ударов они тушили возгорание в доме, когда враг атаковал снова. Сами пожарные успели пройти в укрытие", - рассказал глава ОГА об ударах по Никополю.

Неспокойно было также в Марганецкой и Покровской громадах на Днепропетровщине. Там обошлось без раненых, последствия атак выясняют специалисты, говорит Лысак.

"Работали ночью в области и силы ПВО. ПвК "Восток" уничтожили 1 ракету и разведывательный дрон", - добавил глава ОГА.

  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля
    Последствия ударов окупантов по Днепропетровщине в ночь на 7 июля Днепропетровская ОВА

Силы ПВО сбивали дроны в четырех областях

Силы противовоздушной обороны Украины этой ночью сбивали дроны в четырех областях - Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что на Кировоградщине обошлось без последствий во время ночной атаки оккупантов.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 58 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады. Оккупанты били по территории области из минометов, артиллерии, а также осуществляли удары FPV дронами.

Атаки дронами и ракетами по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 4 июля Киев атаковали дроны - все "Шахеды" были сбиты на подступах к столице. К Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений.

Также 4 июля на Черниговщине было попадание "Шахеда". Из-за попадания дрона почти 6 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме этого, вечером 4 июля российская ракета ударила по порту под Одессой. В результате атаки погиб один гражданский, еще 7 были ранены.

В ночь на 5 июля оккупанты массированно ударили по Украине тремя десятками дронов. Силам ПВО во время атаки пришлось сбивать дроны в семи областях нашего государства.

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