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Оккупанты ночью массированно ударили по Украине тремя десятками дронов: подробности

Алёна Воронина
5 июля 2024, 08:06
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Силам ПВО во время атаки пришлось сбивать дроны в семи областях нашего государства.
Оккупанты ночью массированно ударили по Украине тремя десятками дронов: подробности
Оккупанты ночью массированно ударили по Украине тремя десятками дронов/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 5 июля, атаковала Украину беспилотниками. Российские захватчики ночью выпустили по нашему государству 32 дрона-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Он отметил, что россияне запускали дроны из районов Курск и Приморско-Ахтарск в страну-агрессора Россию.

"В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск, Приморско-Ахтарск - рф. Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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Защитники Украины ночью сбили все 32 "Шахеды" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Атака дронов 5 июля
Атака дронов 5 июля/ Telegram Олещук

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

В Киевской области из-за атаки "Шахедов" повреждены дома

В результате ночной атаки российских окупантов дронами по Украине в Макаровской общине Киевской области были повреждены частные дома в одном из населенных пунктов. Об этом сообщил Макаровский городской голова Вадим Токар.

"Сегодня ночью Макаровская община была атакована вражескими БПЛА. По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет. Все необходимые службы работают на месте происшествия для описания, фиксации и ликвидации последствий", – отметил Токар.

Атаки дронами и ракетами по Украине - последние новости

Напомним, 3 июля во время атаки РФ были взрывы в Днепре. В результате удара по Днепру было трое погибших и 18 раненых.

Также 3 июля РФ атаковала Кривой Рог баллистикой. Россияне дважды атаковали Кривой Рог с применением баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма, в Совете обороны города подтвердили взрывы.

Напомним, в ночь на 4 июля Киев атаковали дроны - все "Шахеды" были сбиты на подступах к столице. К Киеву беспилотники приближались волнами и с разных направлений.

Также 4 июля на Черниговщине было попадание "Шахеда". Из-за попадания дрона почти 6 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме этого, вечером 4 июля российская ракета ударила по порту под Одессой. В результате атаки погиб один гражданский человек, еще 7 были ранены.

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